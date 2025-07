El renacer de Pineda: de pesar 130 kilos a ser un ejemplo en el Desafío XXI

La historia de Alejandro Pineda es un ejemplo de resiliencia y superación. Este militar (r), que perdió su pierna en un campo minado en el 2008, ha logrado reinventarse y convertirse en un participante destacado en el Desafío XXI del Canal Caracol.

Después de su accidente, Pineda se enfrentó a un gran reto: adaptarse a su nueva condición y encontrar un propósito en la vida. Sin embargo, con el apoyo de su familia y su determinación, logró superar las adversidades y encontrar una nueva pasión en el deporte.



Llegó a pesar 130 kg

En entrevista con voz Populi, de Blu Radio, Pineda contó que vivió un momento complejo antes de acercarse al deporte. Empezó una vida sedentaria luego del incidente con la mina hasta llegar al punto de pesar 130 kilos.

La limitación física incluso para mí en algún momento fue una barrera porque yo me sedentarice muchos años, me escudé en mi prótesis diciendo no puedo y llegué a pesar casi 130 kilos relató Pineda en Voz Populi.

Sin embargo, según contó, hace unos cinco o seis años, decidió cambiar su estilo de vida y comenzó un proceso de pérdida de peso. Fue entonces cuando descubrió el crossfit y se enamoró de este deporte.

Pineda en Voz Populi contando su experiencia del Desafío en Blu Radio Foto: Blu Radio

Con su nueva pasión por el deporte, Pineda decidió inscribirse en el Desafío XXI, un programa que siempre le había llamado la atención. Su objetivo era demostrarse a sí mismo que podía hacerlo y dejar un mensaje de superación a su hija Manuela, de 13 años, y al país.

Durante su participación en el Desafío, Pineda demostró valores y habilidades que sorprendieron a todos. A pesar de su discapacidad, logró destacarse en las pruebas y se convirtió en un ejemplo para muchos.

"La vida es cortica, entonces es un mensaje como de resiliencia, de decir hagámosle, hagámosle que tenemos mucho", añadió.



Un ejemplo dentro y fuera de la ciudad de las cajas

Luego de ser eliminado en el box negro, Pineda demostró una actitud positiva y de agradecimiento por la experiencia vivida en la ciudad de las cajas. Para el militar (r), la vida es corta y hay que aprovecharla al máximo. Su mensaje es de resiliencia y expresar gratitud por lo que se tiene. Según él, los límites son mentales y, si nos proponemos algo, podemos lograrlo.

Por eso, reiteró que su familia ha sido fundamental en la vida de Pineda. Su hija, Manuela, es su motivación y orgullo. Después de su participación en el Desafío, la pequeña deportista (nado sincronizado) se mostró orgullosa de su padre.

"Manuela está dichosa, ayer estuve pues en Día a Día y me enviaron un saludo que no me lo esperaba, me hizo llorar. Ella está feliz, ella está orgullosa y pues nada, con muchas ganas de verla", concluyó.