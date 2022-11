El secreto de las aplicaciones de taxi son las licencias: Ricardo Galán

En su blog, Ricardo Galán, dio algunas pistas sobre lo que sucede con el negocio de los taxistas y las aplicaciones en el país y pasó pro En Blu Jeans para explicar cómo funciona este gremio.

Publicidad

“Me llamó mucho la atención el sindicato que se formó en contra de Uber y no de las demás aplicaciones que existen y tienen el mismo fin, entonces me propuse a averiguar por qué esta en especial despertó ese odio”, argumentó el bloguero.

En esta investigación, Galán descubrió que todo este problema surgía gracias a los cupos, es decir, las licencias que paga una persona para explotar su carro como taxi.

Publicidad

“Eso es un invento viejísimo que pretendía regular el mercado de los taxis para que no hubiera una sobreoferta, pero ese dinero de las licencias nunca llegó al Estado, ni se supo que se hizo esa plata ni tampoco se hace ahora”, explicó Galán.