Sociedad

Empleado cobró 330 veces su sueldo, renunció y la justicia lo absolvió

El hombre decidió que, tras recibir por accidente un pago millonario, lo más sensato era dimitir y disfrutar la “fortuna inesperada”. Tres años después, los tribunales le dieron la razón, para sorpresa (y enojo) de la empresa.

hombre-retira-billetes-cajero.jpg
Imagen de referencia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de oct, 2025

La mayoría de trabajadores espera el fin de mes con la ilusión de recibir su salario. Sin embargo, un empleado del Consorcio Industrial de Alimentos de Chile en 2022 recibió algo más que una sorpresa: en lugar de los 500.000 pesos chilenos (unos 2 millones de pesos colombianos) que le correspondían, se encontró con 165 millones de pesos (alrededor de 674 millones de pesos colombianos) en su cuenta bancaria.

El error, atribuido al sistema de nómina, convirtió a un asistente de despacho en millonario instantáneo. La empresa le pidió amablemente que devolviera el dinero. Él, con la misma amabilidad, prefirió presentar su carta de renuncia y desaparecer de la oficina.

De empleado a protagonista judicial

Según recogió Diario Financiero, la compañía no tardó en denunciarlo, acusándolo de hurto y solicitando que se le impusiera tanto una multa como una pena de cárcel. El caso se convirtió en un pulso judicial que se prolongó tres años, con la Corte de Apelaciones de Santiago como árbitro final.

Consorcio Industrial de Alimentos de Chile
Consorcio Industrial de Alimentos de Chile, propietaria de marcas como San Jorge, La Prefirida y Winter
Foto: El Financiero

La sentencia fue clara: no hubo robo, sino un cobro indebido. Es decir, el trabajador no tomó dinero ajeno, simplemente lo recibió gracias a un error administrativo. Con ello, la justicia chilena lo absolvió de cargos penales, aunque la empresa aseguró que seguirá peleando en instancias civiles.

Mientras la compañía busca revocar la decisión con nuevos recursos, el caso ya se comenta con una mezcla de asombro e ironía: ¿qué trabajador no ha soñado con ver multiplicado su salario por 330 de la noche a la mañana?

Eso sí, el empleado ya dejó una lección grabada en los titulares: a veces renunciar en el momento exacto puede ser el negocio de la vida.

