“Entramos todos, salimos todos”: el conmovedor video de soldado sacando a su perro de duro terreno

Un acto de amor incondicional en medio de una operación militar muestra el profundo vínculo entre un soldado y su fiel perro. En un video se ve cómo el militar se enfrentaba a la dureza del campo y detuvo momentáneamente su avance para asegurarse de la seguridad de su compañera, un perro que lo acompaña día y noche.



Escena se desarrolló frente a un puente improvisado

El militar tomó una decisión que iba más allá del protocolo: cargó a su fiel amigo en sus brazos, lo tomó con cuidado, lo abrazó contra su pecho y, con paso seguro, procedió a cruzar el peligroso obstáculo.

Para el soldado, esta acción no fue solo un gesto, sino un reflejo de la profunda conexión que existe entre ambos. Él asegura que su compañero no es simplemente un perro, sino "parte del equipo, es familia".

Vea aquí el video: