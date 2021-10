Era un ser importante para nosotros: Egan Bernal denunció que envenenaron a su perro

A través de sus redes sociales, el ciclista Egan Bernal compartió un emotivo mensaje en el que expresó su furia y tristeza porque una persona insensible envenenó a su perro.

Acompañado de varias fotografías, el deportistas aprovechó para despedirse de su mascota y recriminar el envenenamiento de su perro y el de otro canino de la zona que también murió.

"Ayer en la tarde nuestro Yako murió envenenado junto con otra perrita (Zorra) en brazos de mi hermano y con la impotencia de no poder hacer nada, pues ya era demasiado tarde. Era un ser importante para nosotros y no es justo. De verdad que no es justo! Que haya gente que sea capaz de envenenar a un animalito y hacerlo sufrir de tal manera", escribió Egan Bernal.

Finalmente, el deportista afirmó que compartió este mensaje para expresarle a sus seguidores lo que siente por la pérdida de su perro, pero también para que las personas reflexionen y cuiden a sus mascotas.

Siga y escuche en Spotify Sin tabú: relaciones, sexualidad y sexo