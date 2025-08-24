Esposa de famoso actor reveló cómo descubrió su infidelidad con una fan

Lo que parecía ser uno de los matrimonios más sólidos del espectáculo mexicano se vio sacudido por un infidelidad. Lucy Ruiz, conocida como “La Mojarrita”, reveló en una entrevista el difícil momento en que descubrió que su esposo, el actor y comediante Omar Chaparro, le había sido infiel con una fan.

Tras más de tres décadas de unión, Ruiz confesó que el hallazgo marcó un antes y un después en su vida. De acuerdo con su relato en diálogo con Chingonamente podcast, todo ocurrió durante unas vacaciones de Semana Santa, cuando ella se encontraba en una casa de campo con sus hijos, mientras Chaparro viajaba con amigos en motocicleta. Fue en ese contexto cuando recibió un mensaje inesperado.

“Me escribe una conocida y me dice: ‘Una amiga presume que está muy emocionada porque va a salir con Omar’”, contó la creadora de contenido. De inmediato decidió regresar a la ciudad antes de lo planeado, mientras su esposo también acortaba el viaje.



La confrontación con el actor

Lucy relató que al día siguiente lo enfrentó de manera directa: “Le dije: voy a correr, pero cuando regrese necesito que me cuentes lo que pasó o lo sabré por otra persona. Tú decides”.

Ante la presión, el actor terminó por admitir la infidelidad: “Mejor te cuento yo. Sí, es una fan, pero te prometo…”, fueron las palabras con las que, según Ruiz, el actor reconoció lo sucedido.

Aunque el dolor y el rencor marcaron los meses posteriores, Lucy reconoció que el comediante le pidió perdón de manera insistente hasta que ella decidió soltar el peso de aquel episodio. “Dije: ya basta, ¿cuánto tiempo más voy a seguir cargando esto?”, recordó.