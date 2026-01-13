En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Atentado en Neiva
Presos políticos Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Estilo de Vida  / Cinco consejos de la ciencia para superar la tusa tras volver al trabajo

Cinco consejos de la ciencia para superar la tusa tras volver al trabajo

El regreso a la rutina laboral en enero no es solo un reto de agenda, sino un proceso biológico que afecta al 40 % de los trabajadores.

Aburrimiento por regresar a trabajar tras las vacaciones
El regreso a la rutina laboral en enero no es solo un reto, sino un proceso biológico que afecta al 40 % de los trabajadores.
Imagen generada con Image FX
Por: Fredy Leonardo Daza
|
Actualizado: 13 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad