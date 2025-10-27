Corredores colombianos revelan cuál es el kit ideal para entrenar y competir

Dos de los atletas más destacados del país, Nicolás Herrera, mejor colombiano en la Media Maratón de Bogotá 2024 y campeón nacional de trail y montaña, y Leidy Sánchez, ganadora de la Carrera de la Mujer en la categoría abierta, compartieron sus recomendaciones sobre los elementos esenciales que debe tener todo corredor al momento de entrenar o competir.

Las declaraciones se dieron durante un encuentro con medios y aficionados al running realizado en el Centro Comercial Fontanar, en Chía, donde ambos deportistas coincidieron en la importancia de correr con el equipo adecuado, adaptado al clima y al tipo de entrenamiento.

Para Herrera, el punto de partida está en las zapatillas. “Un kit ideal para mí empieza con unos buenos tenis, claramente lo más importante que cada corredor debe tener. También unas medias de calidad, que ayudan a evitar ampollas o rozaduras, algo muy común en este deporte. Cada detalle cuenta”, explicó.

El atleta agregó que la elección de la ropa debe ajustarse al entorno:



Si estamos en clima frío, una buena chaqueta o saco nos protege y evita resfriados; si entrenamos en clima cálido, una pantaloneta y una camiseta ligera son lo ideal. Todo depende del lugar y de la intensidad del entrenamiento Añadió

Por su parte, Leidy Sánchez resaltó que la comodidad es la clave para cualquier corredor. “Nicolás ya dijo lo que yo estaba pensando. Lo más fundamental son los tenis, y luego todo lo demás se va adaptando a la comodidad y las necesidades de cada quien”, afirmó.

Ambos atletas coincidieron en que un buen kit no depende de las marcas, sino de conocer el propio cuerpo, el entorno y las exigencias de cada carrera, buscando siempre un equilibrio entre comodidad, funcionalidad y seguridad.

Zapatillas deportivas para running Foto: suministrada

El encuentro se desarrolló en el marco de la apertura de una nueva tienda de la marca japonesa ASICS en Fontanar, espacio que busca fomentar el deporte y la vida activa en la Sabana de Bogotá, una de las zonas con mayor crecimiento de la comunidad runner en el país.

Sobre este tema, Johanna Zambrano, gerente general de ASICS Colombia, señaló: “Cada fin de semana vemos corredores, ciclistas y familias que encuentran en el movimiento una forma de vida. Queremos acercar la experiencia deportiva a ellos con asesoría personalizada y la inspiración para seguir corriendo con propósito.”