Una de las preguntas que la mayoría de los hombres se hace es cómo saber cuando una mujer está interesada en él. Causa curiosidad saber qué palabras, gestos, expresiones y miradas utilizan ellas para demostrar interés por una persona.

Pues un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Lancaster y el Imperial College de Londres ha revelado las señales que hace una mujer cuando está cerca de un hombre del cual se encuentra interesada.

Para dicha investigación también participó Paul Ekman, nombrado por la Asociación Americana de Psicología como uno de los psicólogos más influyentes del siglo pasado e incluido por la revista Time como una de las cien personas más influyentes del mundo.

Signos de una mujer cuando le gusta un hombre

1. Buen sentido del humor: cuando una mujer disfruta la compañía de un hombre se ríe abiertamente. Además, suele tener una sonrisa pícara y nerviosa.

2. Toca sin querer: una mujer que está interesada en un hombre usualmente lo toca accidentalmente. Le roza el brazo, la ropa y las manos. Sin embargo, se debe diferenciar cuando el toque es accidental o con intención.

Publicidad

3. Hay demasiadas coincidencias: los encuentros parecen fortuitos. Se presentan algunas coincidencias que pareciera que ella puede leer la mente del hombre

4. Miradas intermitentes: de acuerdo con la investigación, las mujeres tienen la habilidad de analizar y descartar a un hombre con solo un vistazo, por tal razón se les recomienda a ellos mirar directamente, sin intimidar.

5. Juega con el cabello: muchas mujeres cuando están interesadas en un hombre juegan con su cabello, con un movimiento más minucioso de lo normal, pero siempre manteniendo el contacto visual.

6. Cruzan las piernas: otra forma de identificar cuándo a una mujer le gusta un hombre es mediante su manera de sentarse. Ella suele cruzar las piernas para mostrarlas más tersas y provocativas.

7. Dirige la barbilla y la cara hacia el hombre: si bien puede parecer simple, este gesto revela el interés de una mujer por un hombre. A ellas les gusta hablar de frente y mirando a los ojos.

8. Los pies están un poco separados: si usted como hombre observa que la mujer de pie tiene las piernas ligeramente abiertas o está jugando con los tobillos, es una clara muestra de que hay un interés de por medio. Esa leve acción demuestra nerviosismo.

Publicidad

9. Recuerda detalles de conversaciones anteriores: una de las virtudes de las mujeres es que no olvida los pequeños detalles. Al estar con un hombre que le interesa suele recordarlos.

10. No se intimida por la proximidad del hombre: finalmente, cuando a una mujer le gusta un hombre, no le importa que él se acerque de más. No obstante, tenga en cuenta que debe ser sin prisas y en el momento oportuno.