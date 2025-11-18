En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Verónica Alcocer
Caída de X
Señorita Colombia
Trump - Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Estilo de Vida  / El inodoro de oro que se vendió por USD 12 millones: ¿qué tiene de especial?

El inodoro de oro que se vendió por USD 12 millones: ¿qué tiene de especial?

El inodoro de Cattelan era una de las piezas destacadas de la venta de arte contemporáneo de la casa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad