Los colores de uñas que marcarán tendencia en 2026: los tonos que todas van a querer usar

Las mujeres hacen parte de la gran mayoría que se pintan las uñas, ya sea por gusto, presentación, cuidado personal o autoestima. De igual forma, un pequeño porcentaje de hombres también lo hace.

Para muchas personas, el manicure va más allá de la estética, ya que se convierte en una forma de expresión personal y creativa que refleja la personalidad, el estado de ánimo y el estilo propio.

También, genera una sensación de bienestar y confianza, y mantiene un trasfondo histórico ligado al estatus, la identidad cultural y otras prácticas de embellecimiento.

Las tendencias de uñas para 2026 dejan ver que la práctica de pintarse las uñas dejó de ser un simple complemento estético. Este año, los colores en tendencia apuntan a transmitir sensaciones como calma, elegancia y carácter, con tonos que se adaptan tanto a contextos cotidianos como profesionales, sin perder identidad.



Los colores de uñas que marcarán tendencia en 2026

Las propuestas que empiezan a marcar pauta cuentan con acabados pulidos, equilibrados y fáciles de llevar, ideales para quienes buscan verse actuales sin sacrificar sobriedad ni versatilidad.



Azul frío

Este color frío es uno de los tonos protagonistas para 2026. Se trata de un color sereno, visualmente limpio y muy bien definido, que transmite calma y claridad desde el primer vistazo. No es estridente, pero sí lo suficientemente distinto para marcar diferencia frente a los clásicos nude.



Este tono funciona bien en entornos profesionales, ya que mantiene una imagen cuidada y elegante, sin perder modernidad. Es una opción ideal para quienes quieren salir de los neutros tradicionales, conservando una estética formal y refinada.



Púrpura

Color púrpura. Foto: Freepik.

Otro color que gana fuerza es el púrpura, pues es una versión más refinada y menos dramática. Para 2026, este tono aporta personalidad sin resultar excesivo, lo que lo convierte en una alternativa sofisticada para quienes buscan expresar identidad a través del manicure.

El púrpura también es creativo y distintivo, manteniendo el equilibrio visual. Es ideal para quienes disfrutan de colores diferentes, pero bien dosificados, capaces de destacar sin desentonar.



Rosa cromado

Este rosa con acabado cromado aporta luz y frescura sin verse infantil; es femenino, moderno y bien pensado; además, funciona para ocasiones especiales, pues cuenta con un toque elegante, ideal para toda ocasión.

El tono es perfecto para quienes buscan resaltar sin exagerar.



Verde azulado oscuro

Color verdeazulado. Foto: Freepik.

Un color al que muchos le tienen miedo, pero lo que no saben es que, bien escogido, demuestra elegancia, carácter, profundidad y modernismo.

El tono es perfecto para quienes quieren algo fuera de lo común; es sofisticado, distinto y bien pensado, unas uñas con presencia.



Milky nude

Los tonos translúcidos tipo milky siguen siendo fuertes en 2026, pues son colores limpios, pulidos y atemporales. Son sutiles, elegantes y fáciles de llevar, ideales para toda ocasión.

Este color de uñas recrea un look natural y, a la misma vez, actualizado.



Borgoña

Un tono poco conocido que comunica fuerza, seguridad y sofisticación; es clásico y con carácter. Es un color que nunca falla y que se siente muy sólido a la vista.

Es perfecto para personas que quieran usarlo en temporadas frías o momentos donde quieran proyectar autoridad.



Café chocolate

Color café chocolate. Foto: tomada de Instagram.

Este color es la alternativa perfecta para quienes buscan profundidad sin la rigidez del negro puro. Este tono evoca una sofisticación sin esfuerzo, siendo ideal para un entorno profesional que no quiere renunciar a la calidez.

En 2026, se muestra como un "básico de lujo" que aporta una estética actual y muy seria, pero con ese toque acogedor que solo los tonos tierra pueden ofrecer.



Amarillo mantequilla

Para quienes prefieren la claridad pero desean escapar de los clásicos nudes o blancos, el amarillo mantequilla es la gran revelación. Es un tono suave y limpio que tiene la capacidad única de iluminar las manos sin ser estridente.

Su elegancia radica en lo inesperado; es una opción fresca que se siente moderna y minimalista, perfecta para destacar de forma discreta durante todo el año.



Toques metalizados

La tendencia metalizada en 2026 huye de la saturación y se refugia en los detalles. Los acentos metálicos (especialmente en bordes o una sola uña) funcionan como un accesorio que eleva cualquier manicura clásica.

Al aplicarlos de forma sutil, se logra un acabado futurista y sofisticado que aporta luz y modernidad sin perder la armonía de un diseño limpio.



Mini Francés

Estilo mini francés. Foto: Pinterest.

El estilo mini francés, ya sea en el tradicional blanco o en colores suaves, representa la "simplicidad elevada". Al reducir la línea de la punta a su mínima expresión, la uña luce visualmente más alargada y pulcra.

Es el diseño ideal para quienes aman lo tradicional, pero buscan una versión más contemporánea y de bajo mantenimiento que encaje con la estética de "lujo silencioso".