¿Piensa viajar? Estos simples detalles lo pueden llevar a una exhaustiva requisa en los aeropuertos

Toda clase de inconvenientes se pueden presentar en los aeropuertos cuando se va a viajar a un destino lejano o simplemente cuando se hacen escalas. Esto precisamente le pasó a Maritza Mantilla quien contó en BLU Jeans una de sus historias de viajes recordando una requisa que le hicieron en un aeropuerto.

“Quería volar lejos como Lenny Kravitz, pero casi no lo logro y es que hoy les voy a contar de una situación incómoda que se puede dar en el paso por los aeropuertos”, indicó.

Mantilla contó que en su más reciente viaje a los Estados Unidos en un vuelo directo Bogotá-Miami fue requerida en el aeropuerto y dio indicaciones de las alarmas que se pueden presentar.

“La primera bandera de atención que ustedes tienen que tener en cuenta es si tienen algún problema para hacer el check in online, si ustedes no pueden ojo porque puede pasar algo distinto. Cuando llegué al counter, me lo imprimen, no lo revise completamente sino solo la silla y la sala de embarque; entonces me fui feliz almorzar con toda la calma del mundo y cuando llegue a la sala de embarque me di cuenta que repetían mi nombre pidiendo que me acercara al mostrador”, contó Maritza.

Mientras eso sucedía llamaron al personal de seguridad del aeropuerto y Mantilla entro en pánico, pero luego le explicaron cuál había sido el inconveniente.

“Resulta que el tiquete tenía unas cuatro s impresas debajo del código de barras y lo que significaba más o menos era una aleatoria revisión extra que le tienen que hacer a un pasajero de manera aleatoria y eso lo determina la administración de seguridad de transporte”, narró.

La periodista contó cómo fue la revisión que le hicieron en el aeropuerto resaltando la amabilidad y profesionalismo del personal de seguridad.

“Hacen que me quite los zapatos, debo prender el portátil, quitarle el forro al celular, me pasan el detector de metales y empiezan hacer un chequeo corporal bien completo (…) sacan un papelito y toman muestras de las manos, de los pies y empiezan a pasarla por la ropa y cada uno de los elementos que llevaba en mi equipaje de mano y yo solo pensaba de qué color va a salir”, narró entre risas la comunicadora.

Finalmente Mantilla, en su historia de viajes, recomendó a los pasajeros llegar con tiempo al aeropuerto para evitar inconvenientes.