Si la gente no cree en sí misma es por culpa de sus padres: experto en desarrollo personal

Uno de los problemas que más afectan en la actualidad a miles de jóvenes es la falta de autoestima. Según cifras de la Organización Mundial de Salud, este problema ha derivado que el 4,7% de la población tenga depresión . La construcción de autoestima, según explico en exclusiva con En BLU Jeans el experto en desarrollo personal Aritz Urresti, va ligado al sistema educativo de escuelas y el sentido de valor de los padres con sus hijos.

"Vengo trabajando por más de 15 años con más de 15.000 personas, por lo general, la imagen que tiene la gente de si misma, no es la que es. El sistema educativo de nuestros padres nos limitan a solo evaluarnos en la capacidad que tenemos en los estudios (...) Le pregunto a los padres cómo valoran sus hijos y hablan de calificaciones, si se portan bien o mal. Es algo que tenemos que cambiar, hay que llevar a que la gente vea que tienen otras capacidades, porque por eso la gente tiene baja autoestima", explicó.

Los sistema educativos deben ampliar su rango de prioridad frente al tema, pues al no tener un acompañamiento profesional, las personas caen en la trampa de seguir el consejo y la ayuda de personas que incluso pueden estar peor que ellos.

"Hace falta muchos programas de desarrollo personal. Todas las personas deben tener un agente externo que no los contamine y vean otras cosas que ellos no son capaces de ver. Los padres están obsesionados con que deben aprobar las asignaturas, cuando lo importante es que sean felices y no les importa lo que ellos sientan. A mi de pequeño me habría encantado tener esa experiencia externa (...) En el fútbol existe un entrenador dedicado a eso, por eso uno ve que hay jugadores que se potencian", mencionó.

Por eso, el consejo de Urresti es que los padres valoren más a sus hijos, más allá de lo que tienen, sino por lo que son, pues a partir de ahí nace el amor propio y la unión entre familia.

