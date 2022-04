"Una casa ordenada, es una mente ordenada": experta en organización de espacio

La organización es la manera más adecuada para distribuir actividades. En el espacio laboral mantener el orden permite tener mayor vitalidad para trabajar, según explicó en Casa BLU la experta en organización de espacio Marietta Vitale.

"Llega por un don con algo que me salía con mucha facilidad. Las personas pidiéndome ayuda porque podía ayudarlos a organizar. Ellas siempre estaban agradecidas por este servicio y eso me motivaba a hacerlo con más ganas", indicó la experta.

Publicidad

Para Vitale el 'truco' para aprender a ordenar es entender si lo que hay en casa sirve o no, pues lo que no encaja es mejor que no esté en el hogar; en pandemia las personas volvieron a sus espacios privados y se notó desorden de elementos. Según ella, hay personas que las personas tienen que "hacerse cargo" de esas cosas y en tal caso pedir ayuda.

"Tenía una cliente que no solo estaba organizando y me contaba esas anécdotas con algunas prendas. No solo estábamos organizando, sino que estábamos en un nivel más profundo; liberando y soltando aquello que nos apega. Así comencé a conectar los objetos con las experiencias, ver como estamos ordenando nuestras emociones", agregó.

¿Cómo se puede organizar el hogar?

"Cuando uno quiere empezar una dieta, queremos que la cocina acompañe estando ordenada. Cuando me llaman, el primer paso es revisar el espacio e identificar qué se necesita. Siempre recomiendo empezar por el closet; luego armo un presupuesto para impulsar esos problemas", añade Vitale.

Publicidad

Se debe hacer un trabajo con los niños para explicarles cómo ser organizados. "Compramos juguetes y más juguetes, más no espacios para guardarlos. Muchas veces con madres desordenadas se espera que sus hijos sean así. La idea es ayudarlos con el ejemplo a partir de sistemas que sean fácil de entender", concluyó.

Escuche todos los consejos para ser una persona organizada en Casa BLU: