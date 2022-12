Estrategias para superar el ‘síndrome postvacacional’

El consultor y coach para la credibilidad, competitividad y bienestar personal y laboral Andrés Aljure Saab, también profesor en diferentes países y columnista de Semana, estuvo en En BLU Jeans hablando acerca del síndrome postvacacional, tema central de este sábado.

“Aunque la psiquiatría no lo clasifica, ocurre. No a todo el mundo le pasa, pero sí sucede para algunas personas. Hay estadísticas que muestran que en Estados unidos hay porcentajes cercanos al 15% y en Europa 35 %”, indicó el experto.

En Estados Unidos el ‘Blue Monday’, tercer lunes de cada mes, es considerado como el día más triste debido a que para muchos se retoma oficialmente los quehaceres habituales, como el estudio, el trabajo y responsabilidades con los hijos, por lo que Aljure señala se debe pensar bien el porqué de tal desdicha.

“Es importante que pensemos en que son las vacaciones, pueden ser consideradas como un espacio en el que yo me recupero de mi desgaste habitual y que adicionalmente puedo hacer actividades que normalmente no puedo por mi actividad cotidiana. Con base en esto, uno podría ver dos situaciones grandes: que vean como un escape las vacaciones, si es así las vacaciones no son la solución, es bueno ver en que está trabajando y si eso no lo está haciendo feliz. Y lo segundo, los que tomamos vacaciones para recuperarnos después de un periodo, un respiro que nos hace sentir bien”.

En algunas personas los síntomas de este síndrome que se presentan son la “ansiedad, el desgano, y hasta temblor”

“Particularmente no lo he vivido, pero se puede dar esa pereza intelectual”, dijo en En BLU Jeans el invitado.

Cómo ven las personas las vacaciones

“algunos sienten culpa de pensar en descasar después de las vacaciones, no inmediatamente si no progresivamente, y resulta que tenemos nuestro cuerpo, que es nuestra maquinaria, y ese cuerpo necesita descansar, entonces se vale contemplar progresivamente espacios de recuperación”, afirmó el coach.

Aconsejó plantearse si se está en el trabajo que quiere estar “pensar si ese trabajo va en línea con el proyecto de vida que tengo, porque de no ser así no está en un lugar que lo hace sentir bien y por eso le cuesta regresar”.

Finalizó hizo algunas recomendaciones para superar este síndrome:

“Es bueno ingresar nuevamente en un periodo de transición estratégico, entrar un jueves a trabajar así el fin de semana llega pronto” ó, por otro lado “podría dejar periodos más cortos de vacaciones, pero menos intensos, no me tomo un mes sino tres espacios en el año, le da más respiros a mi periodo laboral”, puntualizó Andres Aljure.

