Famosa presentadora estalló contra Piqué por Shakira: “Él también la pudo llevar al suicidio”

Aunque Shakira se fue lejos de España, los comentarios y las noticias tras su escandalosa separación con el exfutbolista catalán Gerard Piqué no han parado. Ahora, en un nuevo ‘round’ entre personajes a favor y en contra de los protagonistas de la ruptura, se dio en el programa 'Hoy Día' de Telemundo, en el cual la presentadora puertorriqueña Adamari López expresó su posición a favor de la estrella colombiana.

Tras las palabras del español en contra de los seguidores de la barranquillera y el trato hacia su nueva novia, Clara Chía, la conductora boricua estalló y señaló al catalán de poco coherente por sus palabras.

“Mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades, ¡miles! No me importa nada, porque no los conozco de nada, porque son gente que están ahí, no tienen vida”, expresó el exfutbolista catalán.

Además, el presidente de la Kings League también se mostró indignado con la artista colombiana por las pullas lanzadas a su nueva novia, en la canción que la barranquillera hizo con el productor argentino Bizarrap.

Pues para López, Piqué no es coherente y lo que él le hizo a Shakira también pudo tener graves consecuencias.

“Uno tiene que ser coherente con las acciones y las palabras y él no es coherente, porque en algún momento a lo mejor no tiró ‘beef’ de la manera que hace Shakira, porque Shakira lo que hace con canciones, pero lo que le hizo a Shakira también la pudo llevar a ella al suicidio”, expresó la boricua, quien ya había manifestado ser del 'team Shakira'.

La presentadora, quien es compañera de set del colombiano Daniel Arenas, también señaló que “es una manera muy linda para él decirlo de esa forma, tirándole todo el ‘beef’ a Shakira sin él tomar parte de las consecuencias”.

Finalmente, expresó que lo importante de la situación es el acompañamiento a los hijos de la pareja, Milan y Sasha, “quienes están enfrentando la separación de sus padres, el cambiarse de escuela, el buscar nuevos amigos y el vivir en una nueva ciudad, eso entre muchas otras cosas”.

La postura de la presentadora fue aplaudida por los televidentes del programa, quienes en su mayoría son seguidores de la cantante colombiana.

