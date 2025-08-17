Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Famoso exfutbolista español visitó Colombia y sorprendió con declaraciones: “El mejor país”

Famoso exfutbolista español visitó Colombia y sorprendió con declaraciones: “El mejor país”

El exfutbolista y comentarista español Jota Jordi elogió la hospitalidad, la gastronomía y los paisajes del Eje Cafetero.

Jota Jordi
Jota Jordi
Foto: Instagram
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 17, 2025 09:28 p. m.

El exfutbolista y actual comentarista deportivo español Jota Jordi sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales la grata impresión que le dejó su paso por Colombia. Durante su viaje, el analista no escatimó elogios hacia el país, al que calificó como “el mejor del mundo” después de su tierra natal.

Jordi recorrió varios destinos del Eje Cafetero, entre ellos el icónico Valle del Cocora y el colorido pueblo de Salento, donde quedó cautivado con los paisajes, la arquitectura colonial y la calidez de sus habitantes. A través de fotografías y videos publicados en su cuenta de X, destacó que la experiencia superó con creces sus expectativas.

“Colombia es un país seguro, bonito y diverso. Tiene selvas únicas, playas impresionantes, ciudades vibrantes, parques naturales espectaculares, una gastronomía deliciosa y, sobre todo, la mejor gente”, escribió en uno de sus mensajes, respondiendo así a quienes aún dudan sobre la seguridad para los visitantes.

El comentarista deportivo también se mostró fascinado con la comida típica. Entre los sabores que más lo sorprendieron mencionó el ajiaco santafereño y la amplia variedad de frutas frescas, que describió como un reflejo de la riqueza cultural y natural del país.

Su despedida estuvo acompañada de una afirmación contundente: “Este ha sido el mejor viaje de mi vida. Junto a mi tierra, Colombia es el mejor país del mundo”. Las declaraciones de Jordi generaron numerosas reacciones en redes, donde muchos usuarios celebraron sus palabras como una muestra del potencial turístico que tiene el país.

