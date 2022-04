Freddy Rincón no tenía bien puesto el cinturón de seguridad: Fiscalía y Medicina Legal

La vicefiscal general, Martha Mancera, explicó que tienen más de 849 evidencias, como videos de 17 cámaras de seguridad, 13 declaraciones juradas, inspección al lugar de los hechos, 700 fotos de la reconstrucción de los hechos y el cuerpo de Freddy Rincón, para asegurar que iba manejando la camioneta que colisionó con el bus alimentador MIO. Además Medicina Legal reveló que el futbolista no tendría bien puesto el cinturón.

“A las 4:15 am salen del sitio donde consumieron alimentos, a partir de ese momento empieza a manejar la camioneta Freddy Rincón y a las 4:18 am, es decir, 3 minutos después, el vehículo colisiona con bus del MIO", explicó la vicefiscal Mancera.

Publicidad

Añadió que, a las 4:25 de la mañana, llegó la ambulancia y el paramédico vió a un hombre en el asiento del conductor, pero con el cinturón de seguridad solo en los dos puntos inferiores Es decir, cómo si el cinturón lo hubieran puesto debajo de la axila. Esa hipótesis la confirma Medicina Legal.

Sobre el tema Jorge Eduardo Paredes, experto forense de Medicina Legal, explicó que, según la necropsia, Rincón no tenía un trauma severo, sino que la causa de la muerte se habría dado por un movimiento brusco del cerebro, que llevó a una hemorragia. El movimiento se habría producido no solo por el choque, sino por no usar adecuadamente el cinturón de seguridad.

“Si él hubiera sido el copiloto debía tener un trauma severo en el lado derecho del cuerpo, según la historia clínica, nunca fue así. Todos sus órganos de tórax y abdomen, todo estaba bien, no hay lesiones severas. Con el tamaño de Freddy Rincón, si él hubiese ido como copiloto tendría un trauma severo", señaló el experto.

A su vez señaló que en el caso que Freddy hubiese estado en el puesto del copiloto, su lado derecho del cuerpo tendría un fuerte trauma: "Ni en la necropsia de documenta este tipo de lesiones o fracturas, tan es así que nunca fue abordado por ortopedia. Todos sus órganos de tórax y abdomen quedaron en buenas condiciones", explicó el médico forense.

Publicidad

Es decir, según los expertos, al no tener bien puesto el cinturón de seguridad, el cuerpo de Rincón tuvo unos desplazamientos más fuertes que el resto de pasajeros, lo que conllevó a una hemorragia cerebral.

“Como el cinturón de seguridad no estaba utilizándose de manera adecuada, permiten unos desplazamientos fuertes con la energía cinética y se crean movimientos rotacionales de aceleración y desaceleración y tenemos una lesión tipo hemorragia por movimientos aceleración no por impacto contuso”, concluyó el experto forense.

Publicidad

Además, explicó el médico Paredes que la copiloto, de nombre Manuela, sobrevivió porque tenía bien puesto el cinturón de seguridad y por su anatomía.

“La pasajera sí tuvo trauma, principalmente en miembros inferiores, principalmente del lado derecho. Sobrevive porque el cinturón lo tenía muy bien ubicado, porque es una persona delgada y cuando se comprime el vehículo, hace que ella puede caer perfectamente”, añadió.

Sobre la prueba de alcoholemia a Rincón, explicó la vicefiscal que cuando llegó a la clínica Imbanaco procedieron de inmediato a intentar salvarle la vida. Sin embargo, que la entidad ya le solicitó a la clínica que traslade, si los tiene, los remanentes de la toma de muestras de sangre. La entidad está a la espera de esos resultados para poder hacer el tamizaje.

“Para los demás va a ser muy difícil determinar grado de alcoholemia, para la Fiscalía solo la evidencia con un análisis en nuestro laboratorio diría si estaban o no bajo los efectos del alcohol”, dijo Mancera.

Publicidad

Esto, teniendo en cuenta que en la parte trasera del vehículo se encontraban Nubia, Diana y José Luis.

Escuche el podcast El Camerino: