En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Daniel Quintero
Carro bomba en Ecuador
Selección Colombia
Fin guerra en Gaza

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Gatico se trepó al ala de un avión en aeropuerto de Texas; momento del despegue quedó en video

Gatico se trepó al ala de un avión en aeropuerto de Texas; momento del despegue quedó en video

Uno de los pasajeros del avión captó el momento, sin embargo, no se pudo observar en el video que sucedió con el gatico.

Gatico se trepó al ala de un avión.
Gatico se trepó al ala de un avión.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de oct, 2025

Un gatito "polizón" viajó en el ala de un avión comercial en el aeropuerto de Texas, Estados Unidos. El felino, que vive en las instalaciones de un aeropuerto estadounidense, se convirtió en un inesperado pasajero, obligándolo a tomar una decisión extrema tras el despegue.

El animal se trepó a la aleta (ala) de la aeronave comercial y logró realizar el despegue. Todo esto quedó en un video publicado por uno de los pasajeros del avión, sin embargo, no se pudo observar que sucedió con el felino tras tomar más altura.

El piloto de la aeronave no se percató de la presencia del felino al momento de iniciar la maniobra de despegue. La situación de alto riesgo puso en peligro al animal, ya que, al parecer, el gatito se vio en la terrible necesidad de lanzarse desde la altura a la que se elevaba la aeronave.

Vea aquí el momento del despegue:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Viral

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad