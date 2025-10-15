Gatico se trepó al ala de un avión en aeropuerto de Texas; momento del despegue quedó en video

Un gatito "polizón" viajó en el ala de un avión comercial en el aeropuerto de Texas, Estados Unidos. El felino, que vive en las instalaciones de un aeropuerto estadounidense, se convirtió en un inesperado pasajero, obligándolo a tomar una decisión extrema tras el despegue.

El animal se trepó a la aleta (ala) de la aeronave comercial y logró realizar el despegue. Todo esto quedó en un video publicado por uno de los pasajeros del avión, sin embargo, no se pudo observar que sucedió con el felino tras tomar más altura.

El piloto de la aeronave no se percató de la presencia del felino al momento de iniciar la maniobra de despegue. La situación de alto riesgo puso en peligro al animal, ya que, al parecer, el gatito se vio en la terrible necesidad de lanzarse desde la altura a la que se elevaba la aeronave.

Vea aquí el momento del despegue:

