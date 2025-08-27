La historia de Daniela Camargo: una diseñadora colombiana que se abre paso en EE.UU.

La marca Larroudé se ha consolidado rápidamente como líder en calzado contemporáneo, ganando el premio Rising Star 2024 del Accessories Council, siendo nombrada "Marca del Año" en los Footwear News Achievement Awards y en medio de este creciente éxito surge el nombre de una colombiana: Daniela Camargo.

Camargo ha rediseñado modelos de Larroudé que han resonado con la base de clientes en expansión de la marca, reforzando así su reputación de ofrecer diseños audaces y funcionales. Productos que ahora se venden en tiendas de renombre como Saks y Bloomingdale’s.

Verona Macramé en rafia bordada beige rediseñado por Daniela Camargo.

Millie Bobby Brown, estrella nominada al Emmy de la serie Stranger Things de Netflix y la Embajadora de Buena Voluntad más joven de la historia de UNICEF usó los modelos Dolly Mule en rafia y Emma Pump en importantes apariciones públicas, presentando la marca para la que trabaja Camargo a una audiencia global de más de 60 millones de seguidores. Otras colaboraciones con íconos como Ming Smith en la MET Gala, Grace VanderWaal, y Connie Britton han consolidado aún más la reputación de Larroudé como una marca de referencia para mujeres destacadas en el entretenimiento, la música y las artes.



Innovación sostenible pionera

Una de las características distintivas de la carrera de Daniela Camargo es su compromiso con la sostenibilidad. Ha desarrollado un textil biodegradable y sostenible de creación propia, lo que demuestra tanto su pericia técnica como su dedicación al diseño responsable con el medio ambiente. Este logro refuerza su papel como una líder en la transformación sostenible de la industria de la moda.

“Optical Fantasy”, una colección inspirada en la majestuosidad de la Sagrada Familia. Las propuestas de Daniela se distinguen por siluetas que capturan la interacción entre la luz y las formas, inspirándose en el color y texturas de los mosaicos característicos de Gaudí. Estos referentes artísticos construyen la identidad visual de la colección Fotografía de Abigail Wornock.

Propuesta “Optical Fantasy” de Daniela Camargo

Los notables logros de Camargo como diseñadora, innovadora y embajadora de la creatividad colombiana la han llevado a ser reconocida en un entorno competitivo y muy cerrado. Su trabajo en Larroudé, sus colaboraciones con íconos globales y sus esfuerzos pioneros en materiales sostenibles son testimonio del talento y la visión que los diseñadores colombianos pueden aportar al escenario mundial.