‘Manolo’, el hombre que rescata cadáveres en caños de Barranquilla

Luis Manuel Calderón Rodríguez o 'Manolo', como todos lo conocen, ayuda a los cuerpos de rescate a encontrar cadáveres que se encuentran perdidos en los caños de Barranquilla.

“A mí me encanta hacer favores a las personas para que les den su santa sepultura y llevó desde muy pequeño sacando cadáveres de caños o sitios donde nadie puede llegar”, aseveró ‘Manolo’.

“Supongo que llevo más de 100 cadáveres rescatados en los caños y jamás me han pagado por ello. Solo he pedido una colaboración para arreglar el motor de mi canoa”, dijo este particular personaje.

A sus 14 años sacó al primer muerto de los caños de Barranquilla y asegura que lleva más de 100 cuerpos rescatados.

Este ‘buzo de los caños’ es la última esperanza que tienen los familiares de las víctimas que todos los años cobra el invierno cuando las devastadoras lluvias azotan a la ciudad.

Escuche la entrevista completa con ‘Manolo’ y conozca su forma de vida.

