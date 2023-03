Gerard Piqué sobre su relación con Shakira: "No voy a gastar mi dinero en limpiar mi imagen"

Gerard Piqué vuelve a estar en el ojo del huracán por su antigua relación con la barranquillera Shakira , pues el exfutbolista habló en exclusiva con el diario El País sobre el tema mediático que ha generado esta ruptura.

Cabe recordar que Shakira puso este tema en boca de todo el mundo después de estrenar su colaboración con el productor argentino Bizarrap , ya que esta canción tocó temas "muy personales" de la relación que un día se fracturó.

Si bien Gerard Piqué se convirtió en centro críticas por esto, él mismo aseguró que esto no lo ha logrado afectar, cosa que se puede notar en sus más reciente proyectos como la Kings League , la liga de fútbol 7 que se volvió en una sensación en redes sociales por sus ambiciosos proyectos.

"El problema es cómo la gente lo percibe o la prensa lo vende. Sigo haciendo lo que quiero. El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido. Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad", expresó el catalán en diálogo con el medio español.

Ahora, un tema que se ha puesto en debate por expertos en salud mental y psicólogos es la forma en que ambos han llevado el tema frente a sus hijos. Aunque Milán Piqué, hijo de la pareja, se ha visto con los dos en diversos videos, para él cada uno decide cómo tratar y darles felicidad a sus hijos.

"No voy a opinar, no me apetece. Cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos (...) Se trata de protegerlos. Ese es el trabajo de todos los padres con los niños. En eso estoy centrado y esa es mi labor como padre", manifestó.

Por el momento, el exfutbolista no hablará más al respecto y se dedicará a sus diversos proyectos, en especial, a su liga de fútbol que tendrá una gran final en el Spotify Camp Nou el próximo domingo, 26 de marzo.

