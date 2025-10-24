Giro en caso de actor de televisión que fue grabado viviendo en la calle: ¿montaje?

El caso del actor mexicano Alejandro Landero, recordado por su participación en telenovelas durante las décadas de 1980 y 1990, ha tomado un nuevo rumbo tras viralizarse un video en el que se le veía presuntamente viviendo en la calle junto a sus mascotas.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, mostraban al intérprete en un parque de la colonia Condesa, en la Ciudad de México, acompañado por cuatro gatos y una perrita, lo que generó preocupación entre usuarios y vecinos del sector. En el video, un residente pedía apoyo para el actor:

“Pido de la manera más atenta su apoyo para que nuestro vecino, quien es Alejandro Landero, alguien lo pudiera ayudar. Está en situación de calle, tiene cuatro gatitos y una perrita. Son muy tranquilos, incluso los tiene en transportadoras para que no se le escapen”, señalaba el autor de la grabación.

Sin embargo, la historia dio un giro inesperado. Durante una transmisión en su canal de YouTube, el periodista Michelle Rubalcava aseguró que Landero no se encuentra en situación de calle, sino que hasta hace poco vivía con su pareja, la también actriz Patricia Larrañaga, en un departamento donde residía una mujer de la tercera edad recientemente fallecida.



“Ellos son pareja, llevan años siéndolo (…) Él no está pasando por una situación de calle. Los acaban de sacar de un departamento, a Patricia, Alejandro y sus dos hijas que vivían con sus parejas”, afirmó Rubalcava.

Actor Alejandro Landero Foto: redes sociales

Según su versión, tras la muerte de la mujer con la que compartían vivienda, la pareja no notificó al propietario del inmueble y habría vendido las pertenencias de la fallecida para obtener dinero.

“Se muere la señora y no le reportan al dueño del apartamento, vendieron todas las cosas que había y así consiguieron dinero (…) Cuando el dueño se enteró no los podía sacar”, agregó el periodista.

Rubalcava incluso sugirió que el video podría haber sido parte de un montaje, señalando que Landero estaría usando la imagen de abandono para recibir ayuda económica.

“Como todo mundo conoce a Paty, mandó a Alejandro a pedir ayuda (…) Lo usan para irse a comer a restaurantes, con el dinero que ganan a diario (…) Lo que no se sabe es dónde están viviendo, pero están viviendo de ‘a grapa’”, aseguró.



Patricia Larrañaga aclara el propósito del video

Ante la controversia, Patricia Larrañaga ofreció su versión en una entrevista con Nash Cisneros, reportera del programa de Jorge Carbajal. La actriz explicó que el video no fue grabado con intención de hacerse público, sino para compartirlo en un grupo interno de vecinos de la colonia Condesa, con el fin de solicitar apoyo local.

“Ale es autista y le fueron a pedir grabar un video para subirlo a un chat interno de la colonia Roma-Condesa, porque luego los vecinos ayudan a los mismos vecinos que tienen una situación”, aclaró Larrañaga.