Graban a reconocido actor de televisión viviendo en la calle con sus mascotas

Un video difundido en redes sociales ha causado preocupación entre los seguidores de la televisión mexicana. En las imágenes aparece Alejandro Landero, actor recordado por su participación en populares telenovelas de las décadas de 1980 y 1990, viviendo aparentemente en condición de calle en la Ciudad de México.

La grabación muestra al intérprete en un parque de la colonia Condesa, sobre la calle Mazatlán, entre Juan de la Barrera y Agustín Melgar. Según vecinos del sector, Landero habría pasado varias noches sin un techo, acompañado únicamente por sus cuatro gatos y una perrita.

“Pido de la manera más atenta su apoyo para que nuestro vecino, quien es Alejandro Landero, alguien lo pudiera ayudar. Está en situación de calle, tiene cuatro gatitos y una perrita. Son muy tranquilos, incluso los tiene en transportadoras para que no se le escapen”, explica el usuario en el video, que rápidamente se viralizó.

El actor de los 80’s, Alejandro Landeros, conocido por Rosa Salvaje, fue encontrado en situación de calle en la CDMX, acompañado de sus cuatro gatos y su perro 🐱🐶. Usuarios en redes piden apoyo para brindarle albergue y cuidados mientras enfrenta la difícil situación. 😢 pic.twitter.com/NSf5rnzV91 — El Sureste ® (@el_sureste) October 20, 2025

La comunidad del barrio se ha organizado para buscarle un alojamiento temporal o ayuda humanitaria para él y sus animales.



El actor que brilló en los años 80 y 90

Alejandro Landero fue un rostro habitual en la televisión mexicana durante los años 80 y 90, participando en reconocidas producciones de Televisa, como Rosa Salvaje (1987), Vivir un poco (1985) y Pasión y Poder (1988).



Conocido por su carisma y galantería en la pantalla, Landero se alejó de la empresa de San Ángel tras unirse a TV Azteca, lo que habría derivado en un supuesto veto que marcó el fin de su carrera en las grandes producciones televisivas. Con el paso del tiempo, decidió retirarse del medio artístico y llevar una vida más reservada.