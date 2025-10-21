En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Crisis diplomática con EEUU
Álvaro Uribe
Andrés Carne de Res
Amazon

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Graban a reconocido actor de televisión viviendo en la calle con sus mascotas

Graban a reconocido actor de televisión viviendo en la calle con sus mascotas

Según vecinos del sector, el actor habría pasado varias noches sin un techo, acompañado únicamente por sus cuatro gatos y una perrita.

Actor Alejandro Landero
Actor Alejandro Landero
Foto: captura video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de oct, 2025

Un video difundido en redes sociales ha causado preocupación entre los seguidores de la televisión mexicana. En las imágenes aparece Alejandro Landero, actor recordado por su participación en populares telenovelas de las décadas de 1980 y 1990, viviendo aparentemente en condición de calle en la Ciudad de México.

La grabación muestra al intérprete en un parque de la colonia Condesa, sobre la calle Mazatlán, entre Juan de la Barrera y Agustín Melgar. Según vecinos del sector, Landero habría pasado varias noches sin un techo, acompañado únicamente por sus cuatro gatos y una perrita.

Vea también

  1. Actores de 'Rápidos y Furiosos'.jpg
    Actores de 'Rápidos y Furiosos' //
    Foto: Universal Pictures
    Sociedad

    Famoso actor de 'Rápidos y Furiosos' podría ser arrestado por trágica muerte

  2. Murió famoso actor de Grey’s Anatomy
    Murió famoso actor de Grey’s Anatomy
    Foto: redes sociales
    Sociedad

    Murió famoso actor de Grey’s Anatomy a los 46 años en grave accidente: esto se sabe

“Pido de la manera más atenta su apoyo para que nuestro vecino, quien es Alejandro Landero, alguien lo pudiera ayudar. Está en situación de calle, tiene cuatro gatitos y una perrita. Son muy tranquilos, incluso los tiene en transportadoras para que no se le escapen”, explica el usuario en el video, que rápidamente se viralizó.

La comunidad del barrio se ha organizado para buscarle un alojamiento temporal o ayuda humanitaria para él y sus animales.

El actor que brilló en los años 80 y 90

Alejandro Landero fue un rostro habitual en la televisión mexicana durante los años 80 y 90, participando en reconocidas producciones de Televisa, como Rosa Salvaje (1987), Vivir un poco (1985) y Pasión y Poder (1988).

Conocido por su carisma y galantería en la pantalla, Landero se alejó de la empresa de San Ángel tras unirse a TV Azteca, lo que habría derivado en un supuesto veto que marcó el fin de su carrera en las grandes producciones televisivas. Con el paso del tiempo, decidió retirarse del medio artístico y llevar una vida más reservada.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Viral

México

Publicidad

Publicidad

Publicidad