Habla colombiano encontrado en Ecuador gracias a video viral: "Sobreviviendo"

Lo que comenzó como una publicación casual en TikTok terminó por abrir el camino hacia el reencuentro de una familia colombiana que llevaba dos años sin noticias de uno de sus integrantes. Diego Londoño, un hombre de 41 años, fue identificado por sus hermanas luego de aparecer en un video grabado en Ecuador por la empresaria Amy Solano.

Este jueves 25 de septiembre, el rastro de Diego Londoño llegó hasta Perú. La periodista Solange Vásquez, del canal Latina, lo localizó cerca de Chiclayo y logró conversar con él. Aunque su familia en Colombia ha manifestado su preocupación por su estado de salud y la necesidad de tratamiento, el hombre asegura estar “sobreviviendo” y disfrutando de una vida errante por distintos países de Sudamérica.

“Para mí esto es una experiencia de vida, una historia que escribo”, expresó el colombiano durante la entrevista. Según relató, su travesía lo ha llevado por Colombia, Ecuador y Perú, donde se sostiene como artesano y asegura haber creado una “familia en el camino”.

Diego Londoño Foto: captura Latina Noticias

Además, Londoño, consultado sobre si regresaría a Colombia en caso de encontrarse con sus seres queridos, fue enfático: “No tendría por qué volver porque ya tengo una vida acá afuera. Es bueno un tiempo cuando vives allí, pero en un medio como el que vivo en Colombia no es tan fácil ser artista”.



Aunque reconoce que perdió sus documentos y los contactos de sus familiares, aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a sus hermanas: “Estoy bien, estoy viajando, estoy haciendo lo que me gusta, estoy explorando mi vida”.

La policía peruana explicó que no puede retenerlo, pues no figura en el sistema local como desaparecido. Por ahora, continúa con su recorrido hacia Lima.