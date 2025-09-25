En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Título Juliana Guerrero
Gustavo Petro
Temblor en Colombia
Once Caldas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Habla colombiano encontrado en Ecuador gracias a video viral: "Sobreviviendo"

Habla colombiano encontrado en Ecuador gracias a video viral: "Sobreviviendo"

Este jueves 25 de septiembre, se conoció que el rastro del colombiano Diego Londoño llegó hasta Perú.

Habla colombiano encontrado en Ecuador
Habla colombiano encontrado en Ecuador
Foto: captura @amysolanogutierrez - redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de sept, 2025

Lo que comenzó como una publicación casual en TikTok terminó por abrir el camino hacia el reencuentro de una familia colombiana que llevaba dos años sin noticias de uno de sus integrantes. Diego Londoño, un hombre de 41 años, fue identificado por sus hermanas luego de aparecer en un video grabado en Ecuador por la empresaria Amy Solano.

Este jueves 25 de septiembre, el rastro de Diego Londoño llegó hasta Perú. La periodista Solange Vásquez, del canal Latina, lo localizó cerca de Chiclayo y logró conversar con él. Aunque su familia en Colombia ha manifestado su preocupación por su estado de salud y la necesidad de tratamiento, el hombre asegura estar “sobreviviendo” y disfrutando de una vida errante por distintos países de Sudamérica.

“Para mí esto es una experiencia de vida, una historia que escribo”, expresó el colombiano durante la entrevista. Según relató, su travesía lo ha llevado por Colombia, Ecuador y Perú, donde se sostiene como artesano y asegura haber creado una “familia en el camino”.

Diego Londoño.
Diego Londoño
Foto: captura Latina Noticias

Además, Londoño, consultado sobre si regresaría a Colombia en caso de encontrarse con sus seres queridos, fue enfático: “No tendría por qué volver porque ya tengo una vida acá afuera. Es bueno un tiempo cuando vives allí, pero en un medio como el que vivo en Colombia no es tan fácil ser artista”.

Aunque reconoce que perdió sus documentos y los contactos de sus familiares, aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a sus hermanas: “Estoy bien, estoy viajando, estoy haciendo lo que me gusta, estoy explorando mi vida”.

La policía peruana explicó que no puede retenerlo, pues no figura en el sistema local como desaparecido. Por ahora, continúa con su recorrido hacia Lima.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Video

Viral

Ecuador

Perú

Publicidad

Publicidad

Publicidad