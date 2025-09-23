Habló familia de colombiano Diego Londoño encontrado en Ecuador: sufre dura enfermedad

A través de redes sociales se hizo viral una conmovedora historia que involucra a una familia colombiana que, desde hace años, buscaba a Diego Londoño, un profesor y músico que había desaparecido y con el que perdieron todo tipo de contacto por una lamentable condición que el sufre.

Fue la usuaria Amy Solano quien publicó un video en su cuenta de TikTok y que, sin pensarlo, le devolvería la esperanza a la familia Londoño. En la grabación, la empresaria ecuatoriana mostró a un hombre que la miraba desde las ventanas de su tienda en Ecuador.

“Jamás pensé que podría ser tan viral y darle la vuelta al mundo”, dijo Amy en un video que luego compartió en TikTok tras darse cuenta de algo sorprendente: varias personas con el apellido Londoño empezaron a comentar que conocían a ese hombre y aseguraban ser familiares de él.

Según comentó, ella siempre hacía videos grabándose en un espejo que tiene en la tienda, pero ese día le llamó la atención que había alguien atrás mirándola con una “reacción muy linda”. Aunque confesó que se asustó al principio, le pareció algo curioso y decidió hacerlo público.



Entre los comentarios estaban el de Martha Londoño y Lucia Londoño, quienes explicaron que eran hermanas de él y hace exactamente dos años lo buscaban. Una de ellas le contó a Noticias Caracol que la última vez que estuvieron con Diego fue en Medellín.

“Hace dos años estuvo con nosotros. Yo lo tenía en Medellín y de aquí salió un día y no volvió”, dijo Martha Londoño, quien, además, reveló que en ese momento Diego fue diagnosticado con demencia senil.

Con el tiempo, según narró, su hermano empezó a decir cosas sin coherencia, a olvidar y que “tenía lagunas mentales”.

Luego, se dio cuenta que sus familiares estaban haciendo la gestión para internarlo en una clínica de reposo y, entonces, desapareció. Martha señaló que es una “condición genética y hereditaria de familia”.

Por su parte, Amy dijo que siente que están “cerca de encontrarlo” y que hará todo lo posible por ayudar para que Diego, aquel hombre que por accidente grabó un día, vuelva a reencontrarse con sus seres queridos.

Sin embargo, este caso dio un giro inesperado. Algunos usuarios en TikTok comentaron que no lo habían visto en Ecuador, sino en Perú y, justamente, esa es la última pista que se tiene de su paradero.

De momento, no se conoce más información relacionada con este hombre; sus familiares piden ayuda para poder encontrarlo rápido, pues su condición es delicada y les preocupa.