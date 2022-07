Hombre abandonó a su esposa tras "adoptar" a una hermosa refugiada ucraniana y terminó en la ruina

La historia de un hombre llamado Tony Garnett, de 20 años, que perdió la cabeza tras acoger en su hogar a una hermosa refugiada ucraniana de 22 años, le da la vuelta al mundo. Todo, porque el infiel abandonó a su esposa e hijas tan solo 10 días después de la llegada de la intrusa en la localidad de Bradford, Reino Unido. La historia fue revelada por el tabloide de The Sun.

Sin embargo, el destino le pasó una dura factura a Garnett, quien dejó todo para quedarse con Sofiia Karkadum y no solo perdió al verdadero amor de su vida, sino que además no puede ver ahora a sus hijas. La polémica en Reino Unido es de tal magnitud que incluso en redes sociales se creó una petición para que la "acabahogares" sea deportada a su natal Ucrania.

Drama de película

La novela inició cuando Tony Garnett, entonces un próspero empresario, decidió vincularse con un plan del gobierno inglés para albergar a refugiados que huían de Ucrania tras la invasión de Rusia. Sin embargo, él decidió iniciar gestiones "por su cuenta" y rapidamente encontró una candidata por redes sociales. Finalmente, quien tocó a su puerta fue Sofiia Karkadum, la despampanante joven de 22 años.

En medio de la evidente cercanía, la esposa de Garnett, Lorna, empezó a desconfiar. Puso en el grito en el cielo en varias oportunidades debido a la sensual vestimenta de la recién llegada, hasta que finalmente los pilló con las manos en la masa. No soportó más y tan solo 10 días después de la llegada de la extranjera decidió hacer maletas e irse de la casa.

Cegado por la pasión, Garnett no hizo nada para detener la partida de su esposa. “Simplemente no entiendo cómo pudo tirar todo eso por una mujer a la que conoce desde hace quince días. La vida que conocí está hecha añicos", dijo la mujer en entrevista con The Sun.

Le fue como a perro en misa

La dicha del infiel duró poco. En medio del publicitado escándalo, se convirtió en una figura odiada en su país, al punto que no podía moverse tranquilamente por la ciudad sin recibir el escarnio.

Tan solo dos meses después, a Garnett se "le volteó la tortilla", ya que quedó en la ruina, perdió su negocio y quedó totalmente empeñado con sus tarjetas de crédito. Por si fuera poco, en su contra pesa una orden de alejamiento por parte de su esposa, por lo cual no puede ver a sus dos hijas. En medio de su difícil trance, la joven ucraniana le dio la espalda y él se quedó solo como un champiñón.

Sofiia Karkadum también recibió duras críticas, ya que en medio del escándalo aseguró que la culpa de todo lo tenía la esposa traicionada, supuestamente por no tener una buena actitud para recibirla y quejarse por tener que poner a sus dos hijas en una misma habitación.