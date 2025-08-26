Hospitalizan a María Antonieta de las Nieves y esto se sabe de su estado de salud

Medios en México y Estados Unidos confirmaron que la reconocida actriz María Antonieta de las Nieves, de 78 años, conocida por darle vida a la ‘Chilindrina’ en la serie de ‘El Chavo del 8’, tuvo que ser hospitalizada de emergencia el pasado 20 de agosto en un centro médico cercano a su vivienda.

De acuerdo con información médica, revelada por el medio TvNotas, el estado de salud no es del todo bueno y la reconocida actriz resultó baja de sodio, consecuencia de un deterioro neurológico, algo que se ha alineado a una reciente preocupación por parte de sus fans, quienes en sus últimas presentaciones aseguraron que no la vieron del todo bien.

“Últimamente ha tenido mucha carga de trabajo y la he visto muy nerviosa. La mujer nunca para, pero el cuerpo ya le está cobrando factura por tanto estrés. Estoy muy preocupada por la salud de mi amiga. El miércoles 20 de agosto nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia, porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad. Ya había presentado algo así, solo que en esta ocasión fue un poquito más fuerte”, contó una amiga de la actriz en el mencionado.

María Antonieta de las Nieves, conocida como 'Chilindrina' // Foto: Instagram @lachilindrina_oficial

Por fortuna, el susto solo fue el 20 de agosto y ella se encuentra acompañada por sus hijos, amigos y allegados, quienes siguen de cerca su estado de salud. Asimismo, muchos fans le han dejado mensajes de apoyo a la reconocida actriz esperando que solo quede en un susto.

A sus 78 años, María Antonieta de las Nieves ha sido un icono en la cultura latino por su papel como la ‘Chilindrina’ en el ‘Chavo’. Pero también ha estado en otras producciones y dando su voz al doblaje, como cuando dio vida a ‘Vanellope’ en ‘Ralph, el demoledor’, entre otros, que la han posicionado como una referente de toda la cultura de entretenimiento en la región.