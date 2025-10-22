Increíble foto muestra el feroz duelo entre una anaconda y un jaguar en el Pantanal

Un instante de la vida salvaje que pocas personas tienen la oportunidad de presenciar quedó capturado en una fotografía que ya recorre el mundo.

En el corazón del Pantanal brasileño, uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad del planeta, un jaguar y una anaconda se enfrentaron en un choque tan inesperado como violento.

El autor de la imagen, Fabiano Oliveira, biólogo y fotógrafo, relató que estaba explorando la región en octubre de 2025 cuando observó cómo una hembra de jaguar, identificada como Ámbar, se lanzó sobre la serpiente, que permanecía oculta entre la vegetación acuática.

La jaguar, conocida por tener la mordida más potente entre los grandes felinos del continente americano, atacó directamente la cabeza del reptil, intentando neutralizar cualquier reacción.



Pero la anaconda no estaba dispuesta a ceder. Con rapidez y fuerza, envolvió el hocico del jaguar, buscando inmovilizarlo y evitar ser presa.

Oliveira describió la escena como “un momento cargado de tensión, donde cada movimiento podía decidir quién sobrevivía”. Desde la distancia, el fotógrafo logró capturar cada detalle sin interferir en el curso natural del enfrentamiento.

Estas son las fotos del duelo

Publicidad

Después de unos minutos de lucha intensa, Ámbar logró liberarse del agarre de la serpiente y finalmente someterla, demostrando la fuerza y agilidad que la convierten en uno de los depredadores más temidos de Sudamérica.

Los especialistas destacan que este tipo de enfrentamientos son extremadamente raros, dado que ocurren en lugares de difícil acceso y duran solo unos instantes.

La fotografía se ha convertido en un registro valioso no solo por su espectacularidad, sino también por lo que revela sobre la interacción de especies y los instintos de supervivencia en el Pantanal.