En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Absolución Álvaro Uribe
Lista Clinton
Pelea Petro - minvivienda
General William Rincón

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Increíble foto muestra el feroz duelo entre una anaconda y un jaguar en el Pantanal

Increíble foto muestra el feroz duelo entre una anaconda y un jaguar en el Pantanal

En el Pantanal, un jaguar y una anaconda se enfrentan en un duelo salvaje. Una fotografía revela un instante único de tensión y supervivencia extrema.

Increíble foto muestra el feroz duelo entre una anaconda y un jaguar en el Pantanal
Jaguar / imagen de referencia.
Foto: Unsplash
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de oct, 2025

Un instante de la vida salvaje que pocas personas tienen la oportunidad de presenciar quedó capturado en una fotografía que ya recorre el mundo.

Vea también:

  1. Jaguar y caimán.png
    Fragmento del video
    Tomado de la red social X
    Mundo

    Impresionante lucha entre un jaguar y un caimán en Brasil queda grabada en video

En el corazón del Pantanal brasileño, uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad del planeta, un jaguar y una anaconda se enfrentaron en un choque tan inesperado como violento.

El autor de la imagen, Fabiano Oliveira, biólogo y fotógrafo, relató que estaba explorando la región en octubre de 2025 cuando observó cómo una hembra de jaguar, identificada como Ámbar, se lanzó sobre la serpiente, que permanecía oculta entre la vegetación acuática.

La jaguar, conocida por tener la mordida más potente entre los grandes felinos del continente americano, atacó directamente la cabeza del reptil, intentando neutralizar cualquier reacción.

Pero la anaconda no estaba dispuesta a ceder. Con rapidez y fuerza, envolvió el hocico del jaguar, buscando inmovilizarlo y evitar ser presa.

Oliveira describió la escena como “un momento cargado de tensión, donde cada movimiento podía decidir quién sobrevivía”. Desde la distancia, el fotógrafo logró capturar cada detalle sin interferir en el curso natural del enfrentamiento.

Estas son las fotos del duelo

Publicidad

Después de unos minutos de lucha intensa, Ámbar logró liberarse del agarre de la serpiente y finalmente someterla, demostrando la fuerza y agilidad que la convierten en uno de los depredadores más temidos de Sudamérica.

Los especialistas destacan que este tipo de enfrentamientos son extremadamente raros, dado que ocurren en lugares de difícil acceso y duran solo unos instantes.

La fotografía se ha convertido en un registro valioso no solo por su espectacularidad, sino también por lo que revela sobre la interacción de especies y los instintos de supervivencia en el Pantanal.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Viral

Redes sociales

Jaguar

Publicidad

Publicidad

Publicidad