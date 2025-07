Joven de 23 años sufrió accidente haciendo sentadillas: no podrá caminar durante meses

Un trágico accidente en un gimnasio dejó a un joven brasileño sin poder caminar por al menos tres meses. Luis Pasetti, un estudiante de educación física de 23 años, sufrió múltiples fracturas luego de que una pesa de 140 kilos se le cayera encima durante una rutina de sentadillas.

El hecho ocurrió el pasado 20 de junio en la ciudad de Curitiba, en el estado de Paraná, y quedó registrado en un video que el propio joven comenzó a grabar para documentar su entrenamiento. En las imágenes se ve cómo la barra lo vence de repente, sus piernas colapsan y cae al suelo, mientras su instructor corre a asistirlo.

Joven de 23 años sufrió accidente haciendo sentadillas Foto: redes sociales

Como consecuencia del accidente, el joven sufrió fracturas en ambas tibias y peronés, además de una dislocación en el pie derecho. Fue operado de urgencia y permaneció internado durante cuatro días. Actualmente continúa su recuperación en casa, donde debe mantener las piernas elevadas y tomar anticoagulantes para prevenir coágulos.

“Hoy siento poco dolor y casi no he necesitado medicación”, relató al medio brasileño G1. A casi un mes del accidente, ya se encuentra sin vendajes ni puntos, y pronto podrá movilizarse con ayuda de muletas.

Luis reconoció que el accidente no se debió a una falla del equipo, sino a un descuido propio. Según explicó, creyó haber bloqueado la barra tras finalizar el ejercicio, pero no fue así. Al relajar las piernas, el peso lo empujó con fuerza hacia abajo.

“No fue una falla de la máquina. Fue un accidente que le podría pasar a cualquiera. Por eso debemos estar extremadamente atentos para evitar este tipo de cosas”, advirtió.

El joven, que levantaba 70 kilos de cada lado de la barra, aseguró que en la última repetición sintió el agotamiento y no logró asegurar el equipo como debía.