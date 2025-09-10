Joven fue a vacunarse en Brasil y descubrió que aparecía como muerto desde 2023: esto pasó

Matías Roitberg, un estudiante de medicina argentino de 24 años que vive en Brasil desde hace una década, se hizo viral por un insólito error. Al acudir a aplicarse una vacuna en la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), el sistema del SUS (Sistema Único de Salud) le informó que figuraba como fallecido desde octubre de 2023.

El hecho ocurrió en el campus de la Ilha do Fundão y quedó registrado por sus amigos, que grabaron la reacción de Matías al enterarse de su “defunción”. Fue el propio joven quien compartió las imágenes en su cuenta de X, donde la historia rápidamente se volvió viral.

“El empleado encontró mi carpeta y me dijo: ‘Ah, ¿vos sos el que murió, verdad?’”, relató entre risas el estudiante al medio brasileño g1. Según el registro oficial, había muerto el 2 de octubre de 2023.

En el video se escucha a sus amigos bromear con la situación: “Nuestro amigo falleció en 2023, en vivo aquí en el SUS. ¡Está muerto!”, dicen entre carcajadas, mientras Matías pregunta: “¿Me morí en 2023?”.



Un error que pudo costarle caro

La equivocación administrativa pudo haberle traído serias consecuencias. “De lo contrario, habría perdido mi lugar en la universidad, mi departamento, mi beca de investigación”, explicó.

🗣️ MORTO HÁ DOIS ANOS | Temendo manipulação de dados, estudante de Medicina Matías Roitberg, 25 anos, disse que levará o caso à polícia pic.twitter.com/s4MPOmj1Xu — Agenda do Poder (@agendadopoder) September 10, 2025

Matías señaló que, además de la supuesta defunción, su información personal aparecía alterada: el nombre de su padre figuraba como “Slenderman”, el personaje ficticio de terror, en lugar de Alejandro, y el sistema lo registraba como afrodescendiente, pese a que no lo es.

El error, según descubrió, se originó en el municipio de Ataléia, en el estado de Minas Gerais, un lugar en el que nunca ha estado. Por ahora, se desconoce cómo ni por qué se modificaron sus datos.



“Me revivieron con mi DNI”

Finalmente, el estudiante argentino logró corregir el problema en un centro municipal de salud. “Ya lo resolví. ¡Amén! Solo tuve que pedir que me revivan con mi DNI”, escribió en tono irónico en sus redes sociales.