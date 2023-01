Joven grabó el terrible acoso que recibió por parte de un taxista: “Sentí miedo e impotencia"

Este jueves, 12 de enero, la denuncia de una joven de Guadalupe, Nuevo León, México, identificada como Nallely Almaguer, se volvió viral en redes sociales. A través de un video, la mujer mostró cómo fue víctima de acoso por parte de un taxista cuando se dirigía a su trabajo.

En la grabación, la joven mostró cuando el conductor le realizó comentarios obscenos que la incomodaron y la hicieron sentir insegura. Además, el taxista se negó a tomar la ruta que ella le solicitó en un principio, con el pretexto de que él conocía un camino más rápido para ahorrar algo de tiempo.

"El tipo se dio la libertad de acosarme, me arrebataba el celular y pues obviamente es una situación muy desagradable. La gente se da la libertad de juzgarme por 'no bajarme' o culparme a mí, pero en realidad era imposible. Se ve la insistencia y terquedad. Cuando el taxista notó que mis amigas me estaban llamando y que lo grabé, me quitaba el celular", explicó la mujer en redes sociales

Asimismo, en la grabación la joven aprecia con su rostro lleno de las lágrimas, al mismo tiempo que se escuchan los comentarios inapropiados del conductor.

"Estás bien bonita, algún día te voy a dar una vuelta para enamorarte (...) ¿Nos vamos derecho verdad? Es más rápido derecho porque hay tráfico", manifestó el taxista.

▶ Una joven denunció ser víctima de acoso por parte de un taxista en Guadalupe, #NuevoLeón. La Fiscalía informó que ya comenzó las investigaciones pertinentes.



Por último, al final del corto metraje, el taxista le confesó que no era la primera ni la última pasajera a la que le hace esto, algo que perturbó a la mujer.

Gracias a la denuncia de la mujer y al video que se hizo viral en redes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León señaló que: "La afectada ya fue atendida y se inició una carpeta de investigación del asunto difundido en redes sociales".

