Joven probó por primera vez el aguacate y aseguró que no le gustó: "Se ha metido peores cosas"

En un video que se hizo viral y ha captado la atención de las redes sociales, se ve a un joven español enfrentándose por primera vez al sabor del aguacate, desatando una serie de comentarios y críticas por sus gestos al momento de probar el alimento.

En las imágenes compartidas, el joven expresó su desagrado hacia el aguacate desde el primer momento. Sus gestos comienzan al observar el característico color verde de la fruta y se intensifica cuando decide probarla sobre un trozo de pan. Con gestos de asco, llega a comparar la textura del aguacate con elementos tan poco apetecibles como el moho o alimentos en mal estado.

Las reacciones no se hicieron esperar, y los espectadores no tardaron en manifestar su indignación por la falta de respeto hacia la comida. Muchos consideraron que, aunque los gustos pueden ser subjetivos, la manera en que el joven expresó su opinión resultó desagradable y ofensiva.

El video ha alcanzado niveles de viralidad significativos, acumulando más de 200.000 'me gusta', 7.000 comentarios y siendo compartido miles de veces en diversas plataformas. “Me parece injusto que el aguacate esté en el punto perfecto cuando no le gusta”, “Soy Óscar en la vida, no me gusta nada y sobre todo por la textura”, “El aguacate es lo más rico del mundo”, “Se ha metido cosas peores a la boca”, “Las caras de Óscar”, son algunos de los comentarios que se leen en el video que se hizo viral en varias redes sociales.

El video, que originalmente fue compartido por el joven identificado como @oscaarfont en TikTok, se ha difundido rápidamente en otras redes sociales como X, antes Twitter, y Facebook. Además, el joven español aseguró que después probará otros alimentos derivados del aguacate para conocer sus sabor.

