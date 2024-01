Video: ladrones atracaron a hombre cuando cambiaba las llantas del carro en Bogotá

La víctima se encontraba cambiando las llantas de su carro en la Autopista Norte con calle 95, en Bogotá, justo en el taller ubicado en la estación de gasolina del sector. De acuerdo con su relato, entró al lugar porque se había pinchado el vehículo, cuando de un momento a otro aparecieron dos hombres en una moto, quienes luego de varios minutos se bajaron y amenazaron a la víctima con arma de fuego.

“Se bajaron y me abordaron con una pistola en la cabeza. Entonces me amenazaron y me quitaron el celular, también la billetera y un dinero en efectivo”, indicó la víctima del atraco.

En video quedó grabado el momento exacto en el que los delincuentes se bajan de los vehículos y sacan las armas de fuego, mismas que usaron para amenazar a la víctima y quitarle todas sus pertenencias. Aunque el trabajador del taller estaba viendo todo lo que estaba pasando, hizo como si nada y siguió trabajando en el cambio de llantas, todo esto mientras el ladrón atacaba a la víctima.

“Posterior a eso, se llamó a la Policía y llegaron pero no prestaron la atención debida, únicamente me dijeron que había muchos robos”, indicó el hombre, quien destacó que aunque él tenía la ubicación del celular, cuya localización daba en una casa de la localidad de Tunjuelito , las autoridades nunca hicieron nada para ayudarlo.

Publicidad

Lo único que le dijeron al hombre, según mencionó, es que en ese sector del norte de Bogotá hay una banda de asaltantes que roba celulares y que ya en reiteradas ocasiones han hecho allanamientos; sin embargo, nunca han encontrado nada.

Publicidad



Le puede interesar: