Uno de los jóvenes que inspiró 'Sound of Freedom' revela detalles de su dolorosa experiencia

‘Sound of Freedom’, una película basada en hechos reales, llegará a las salas de cine del país el próximo 31 de agosto. Cuenta la historia de Tim Ballard, un ex agente de Seguridad Nacional de los Estados Unidos , quien dejó su trabajo para dedicar su vida a intentar salvar a cientos de niños que terminaron en el submundo del tráfico de personas.

‘Simba’, una de las personas que inspiró la película, que se grabó en Bogotá, Cartagena, Santa Marta y Estados Unidos, habló en Mañanas Blu cuando Colombia está al aire, sobre el suceso que lo llevó a estar involucrado como víctima en el tráfico de personas.

“Las personas que fuimos, fuimos citadas a un evento. A mí me llegó la invitación por una amiga. Fuimos, nos recogieron en un bus, o sea, íbamos para una fiesta. Fue en la isla Barú y cuando llegamos allá nos encerraron. Se empezó a evidenciar que estaba pasando algo, porque todas las personas que estaban implicadas en el suceso empezaron a actuar de forma extraña. Nosotros, siendo menores de edad, no sabíamos qué hacer. Empezamos a pensar en las cosas que sucedían; muchos llorábamos por la desesperación del momento”, contó ‘Simba’ en entrevista sobre cómo llegó a las manos de los delincuentes.

Sin embargo, ‘Simba’ también contó que desde que fue víctima de esos delincuentes, no recibió la ayuda del estado y que ha tenido que salir adelante por sus propios medios mediante una red de apoyos para ayudar a las demás personas que han caído en el tráfico de personas.

“Nosotros, las víctimas, no hemos tenido una reparación en derechos por parte del Estado. No hemos recibido justicia por parte del Estado. Las personas que propiciaron eso están todavía libres, entonces para nosotros, en este caso para ‘Simba’, es un miedo a que el día de mañana pueda encontrarse con esa persona en la calle y pueda tener una repercusión”, afirmó.

En estos momentos, ‘Simba’ ha estado “tejiendo una red de apoyo” para ayudar a las víctimas, por lo que les están brindando un apoyo psicológico y psicosocial para que puedan seguir adelante.



“Lo importante es que por fin se está tocando un tema del cual venimos sufriendo hace muchos años y que hemos tenido que esperar a que vengan de afuera a salvarnos porque el Gobierno no nos ha salvado”, relató ‘Simba’ respecto a la historia que se va a contar en la película ‘Sound of Freedom’.

Por otro lado, respecto a las personas que podrían ser más vulnerables de caer en las manos de los delincuentes, ‘Simba’ especificó que todos están expuestos, pero que las personas de escasos recursos son las más afectadas por la problemática.

“Todas las personas, independientemente de la edad que tengamos e incluso del estrato en el que nos encontremos, podemos ser víctimas de trata. El impacto se ve mayor en aquellos que somos de bajos recursos, que no hemos contado con oportunidades de estudio, que en nuestros hogares hay ausencia el crecimiento de nuestras necesidades básicas. Esa es como la población que más se ve afectada, los sectores marginados, los sectores olvidados, son el foco para que las personas, los victimarios, hagan lo que hacen para poder capturar a la víctima”, relató.

A pesar de que ese tipo de casos se han presentado desde hace mucho tiempo, ‘Simba’ especifica que la problemática sigue en aumento.

“Las cifras siguen aumentando, entonces hay una ineficiencia en la ejecución de las políticas que se han diseñado. La política puede estar, pero si no se hace el trabajo adecuado para darle cumplimiento a esa política, la política no sirve. Entonces, por esa parte, no se ha visto un impacto positivo”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa: