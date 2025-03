Joven viajaba sola por carretera desolada y captó un fenómeno paranormal: video

Un escalofriante momento vivió una joven mientras conducía por una carretera solitaria en Argentina. Todo parecía un trayecto normal hasta que, de repente, una misteriosa luz apareció en el camino, siguiéndola por varios kilómetros. Lo que parecía una simple coincidencia terminó convirtiéndose en una experiencia aterradora que quedó registrada en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El clip fue compartido en la cuenta de X (antes Twitter) @therealbuni y ya acumula más de 1,7 millones de reproducciones. En la grabación se puede ver cómo la joven maneja con tranquilidad cuando, de la nada, una extraña luminiscencia aparece a la distancia. Sin darle mayor importancia, continuó con su camino, pero su sorpresa fue mayor cuando notó que la luz no desaparecía, sino que, al contrario, parecía seguirla a lo largo de la carretera.



Juega ir con los pibes a cagarse a facasos con la luz mala? pic.twitter.com/g0QVoEe43G — ElBuni (@therealbuni) March 1, 2025

Alarmada por la situación, la conductora decidió orillarse y esperar unos segundos para ver si la luz desaparecía o si se trataba de otro vehículo. Sin embargo, lejos de disiparse, la luminosidad se intensificó y comenzó a acercarse rápidamente. Ante el temor de lo que pudiera ocurrir, la joven tomó la decisión de regresar sobre su camino y abandonar la zona lo antes posible. Lo más extraño es que, al dar la vuelta, la misteriosa luz simplemente desapareció sin dejar rastro.

El video ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios aseguraron que se trata de la famosa “luz mala”, un fenómeno descrito en múltiples relatos populares de zonas rurales, otros han intentado darle una explicación lógica. “Seguro era una camioneta con luces LED, no hay de qué asustarse”, comentó un usuario. No obstante, otros internautas respaldaron la versión paranormal. “Mi papá vivía en el campo y muchas veces me contó que vio la luz mala”, escribió otro.

Lo cierto es que este tipo de avistamientos siguen generando misterio y debate. ¿Se trató de una simple coincidencia o de un evento paranormal? La incógnita sigue abierta.