Captan figura de la Virgen María "hablando" en plena madrugada; video causa pánico

Un video difundido en redes sociales ha causado pánico entre miles de internautas, pues en la grabación se observa la figura de una Virgen María que parece mover la boca como si estuviera hablando en plena madrugada. El material rápidamente se hizo viral y ha generado todo tipo de reacciones, desde escepticismo hasta temor entre quienes creen en eventos paranormales.

El video en cuestión fue publicado originalmente en TikTok a mediados de enero por la usuaria paraguaya “Pamejazz”, quien aseguró haber grabado la inquietante escena en su propia casa.

En la grabación, que dura apenas unos segundos, se puede ver la figura de cerámica de la Virgen María con un aparente movimiento en la boca, como si estuviera pronunciando palabras. Para aumentar el misterio, la creadora de contenido agregó un inquietante audio con lo que parece ser una psicofonía o un discurso reproducido en reversa. “Me despierto a la 01:00 de la mañana y veo esto, ¿alguien me explica?”, escribió la influencer en la publicación original.



El fenómeno ha dividido opiniones en redes. Mientras algunos aseguran que se trata de una manifestación sobrenatural, otros han tratado de encontrar una explicación lógica, sugiriendo que podría tratarse de un efecto óptico, el uso de filtros digitales o incluso una manipulación con inteligencia artificial. No obstante, hasta el momento no se ha logrado demostrar con certeza que el video sea falso.

Otro detalle que ha aumentado el misterio es que, tras la viralización de su video, la usuaria Pamejazz no ha vuelto a publicar contenido en su cuenta de TikTok ni ha respondido a los miles de comentarios sobre el suceso. Esta ausencia ha desatado aún más especulaciones y mantiene la expectativa de los internautas, quienes esperan que la influencer pueda aclarar lo sucedido.

Por ahora, el video sigue circulando en diferentes plataformas, acumulando millones de reproducciones y avivando el debate sobre si se trata de un engaño bien elaborado o de un hecho inexplicable.