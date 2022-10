Jóvenes de un colegio en Cartagena reciben clases en el piso

Las ganas de educarse y salir adelante, a pesar de las adversidades, es una de las principales motivaciones que tienen los más de 80 jóvenes de distintos cursos de bachillerato de la Institución Educativa Fe y Alegría El Progreso, al sur de Cartagena. A esa institución le hacen falta sillas y esto ha obligado a que los estudiantes reciban clases en el piso.



Kenlly Ruiz Morillo, estudiante de grado once y quien se ha apersonado de este problema, describe la situación como algo insostenible que vienen padeciendo desde finales del 2018.



"Todos estamos perjudicados, niños de séptimo, octavo, noveno, décimo y nosotros en once tenemos que buscar en todos los salones del colegio las sillas y no alcanzan. Esto nos obliga a sentarnos en el piso. Hemos enviado distintas solicitudes a la Secretaría de Educación para una solución, pero no nos solucionan nada", sostuvo Kenlly.



Lea también: Denuncian que colegio de Cartagena tira la comida de los niños a la basura



Sumado a las sillas, las condiciones de infraestructura de la institución son pésimas.

Ruiz Morillo manifestó que son varios los salones que tienen aberturas en los techos y las columnas que dividen las paredes están en mal estado, incluso, muchas de ellas se han caído.



Por su parte, la rectora de la institución, Amalfi Rosales, reconoce la difícil situación que se viene presentando con las sillas.



Lea también: Joven apuñaló a compañero de clase en colegio de Cartagena por haberlo mojado



"En varias aulas no hay las sillas suficientes para que los estudiantes se sienten. Desde inicio de año le notificamos a la Secretaría de Educación, a través de un oficio, y nos manifestaron que sí se le puede dar trámite, pero a largo plazo y no enseguida. La solución inmediata no me la van a dar y la situación financiera del colegio es precaria pues no hay un solo peso" expresó.



La rectora añadió que está tocando puertas con la Universidad de Cartagena, institución que podría facilitar algunas sillas que no están usando, pero dice que es un trámite que también requiere tiempo.



Publicidad