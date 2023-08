Karol G felicitó a Feid por su cumpleaños en pleno concierto: le dedicó 'Tus gafitas'

La cantante colombiana Karol G ha dado un emocionante giro a su gira en Estados Unidos al dedicarle una conmovedora felicitación de cumpleaños a su pareja sentimental, Feid. El gesto ocurrió durante uno de los conciertos de su actual gira promocional para su álbum 'Mañana será bonito'.

La noche del 19 de agosto en Los Ángeles se llenó de amor y sorpresa cuando Karol G se tomó un momento especial para homenajear a Feid .

El escenario estaba listo para una noche espectacular con Karol G rodeada de sus seres queridos, incluyendo a su madre y a Feid. Sin embargo, el concierto llevaba consigo una sorpresa inolvidable. Ese mismo día, Feid celebraba su cumpleaños, y Karol G decidió conmemorar la ocasión de una manera única y pública.

Antes de entonar su éxito 'Tus gafitas', una canción que muchos fanáticos creen que narra la historia de su relación con Feid, Karol G compartió su emoción y afecto. "Necesito que esta canción se escuche más fuerte que cualquier otro día. Hoy es 19 de agosto para la mafia, el que sabe, sabe; ¡Feliz cumpleaños Salo!", expresó la artista con entusiasmo en el escenario. Las luces del escenario resaltaron aún más el momento cuando Karol G se puso unas gafas que llevaban la inscripción "Ferxxo" en los lentes, un gesto que conmovió a todos los presentes.

Publicidad

'Tus gafitas', una canción incluida en su último álbum 'Mañana será bonito', parece ser una declaración de amor hacia Feid, y sus letras han resonado con muchos fanáticos que consideran que la canción refleja la historia de la relación entre ambos. La letra, que dice "Dejaste tus gafitas en mi coche, las tengo aquí para recordar lo bien que se te ven. Hace tiempo estoy sola y no sé cómo actuar, es obvio que me gustas, no lo puedo evitar", ha sido interpretada como un vistazo a la intimidad de su relación.