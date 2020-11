La gente me trata como un colombiano más: Dominic Wolf reveló porqué se quedó en el país

El influencer Dominic Fabián Wolf pasó por los micrófonos de Travesía BLU para contar cómo se fue enamorando poco a poco de Colombia, hasta llegar al punto de residir en el país y emprender su propia empresa.

Yo primero llegué a Bucaramanga debido a un intercambio con la universidad en Alemania en la que estaba estudiando en 2016 contó.

De hecho, actualmente Dominic vive en Bucaramanga con un amigo. Resaltó las bondades de esa ciudad para vivir.

“Es el tamaño perfecto, es un pueblo grande para mí. Es el ambiente de un pueblo, donde uno se siente en casa y al mismo tiempo hay de todo, no me falta nada (…) El hecho de que no hay mucho turismo también me gusta mucho, porque la gente me trata como un colombiano más”.

Asimismo, resaltó que todos los paisajes de Colombia son especiales y únicos comparados con los lugares turísticos de Europa.

Yo quedé fascinado del Chocó, con la costa pacífica. Eso es algo de la naturaleza que uno no puede comparar con ningún lugar en Europa, porque las playas de allá son muy turísticas manifestó.

Publicidad



Por otro lado, Dominic contó que creo su empresa para retribuir un poco de lo que ha recibido por parte de los colombianos.

“Cuando uno tiene un poco de éxito, uno debe devolver un poco que a las personas (…) Con algunos amigos creamos una fundación, grabamos las buenas acciones, entregamos mercados y desayunos a las personas y, recogemos donaciones”, agregó.

Sobre si va a aplicar a la ciudadanía colombiana, señaló que es un tema complicado por unas normas que se manejan en Alemania, pero que le encantaría.