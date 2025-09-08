La historia detrás de lechona vendida en feria de Osaka: la adaptaron al paladar japonés

La gastronomía colombiana ha sido tema de conversación por cuenta de la participación del país en la Expo Mundial de Osaka, Japón, donde el plato de lechona ha ganado gran popularidad por cuenta de las cifras de ventas que dio el presidente Gustavo Petro.

Detrás de este éxito se encuentra Meet Express, una empresa fundada por emprendedores colombianos en Japón durante la pandemia, cuyo dueño, Óscar Pineda, un bogotano radicado en el país nipón desde hace 25 años, aclara los detalles de esta particular aventura culinaria.

La lechona, que ha sido objeto de debate y especulación, especialmente después de que el presidente Gustavo Petro la mencionara, no es la preparación tradicional que muchos esperan, ni tampoco su venta alcanzó las "10 millones de toneladas" que nombró el presidente Gustavo Petro.

Pineda explicó que la lechona que se vendió no fue importada directamente de Colombia. Contrario a lo que se podría suponer, la preparación se hizo en Japón, utilizando ingredientes locales y carne de cerdo proveniente de México.

"El cerdo viene de México. Es una empresa que ya importa porque nosotros no tenemos el negocio de importar nada. Nosotros simplemente compramos lo que tenemos a la mano y pues el cerdo viene mucho, muchísimo cerdo de buena calidad y barato viene de viene de México. El arroz utilizado es japonés, de muy buena calidad y similar al colombiano en cuanto a textura y preparación", explicó.



Adaptación culinaria para el paladar

La lechona ofrecida en la Expo de Osaka es una adaptación del plato tradicional colombiano. "Un japonés llega a ver la manzana la manzana verde metida metida en la boca de lechona. No se acerca", dijo.

La preparación implicó un proceso meticuloso para replicar el sabor característico de la lechona, utilizando cerdo, arroz japonés, arveja amarilla y "mucho amor", según Pineda.

