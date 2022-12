La pascua es un tiempo para descubrir la acción de Cristo: padre De Brigard

Este domingo en su Reflexión Dominical, el padre Rafael de Brigard en el inicio de la cuaresma habló sobre la preparación de una de las etapas más importantes para los fieles, poniendo como ejemplo las tentaciones que vivió Jesús y la fortaleza que tuvo al no caer en los brazos de la maldad, a pesar de las necesidades.

“Sería maravilloso que uno llegará a la pascua y dijera “qué bueno, me he perfeccionado gracias a Dios, he dado un paso en mi crecimiento espiritual”, no dejen que esas cosas se prolonguen tanto tiempo”, afirmó.

