La serie que Yeison Jiménez tenía en mente por hacer; ya le tenía nombre

El fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez proyectó su historia de vida a la pantalla, así lo dio a conocer en una entrevista para un medio internacional hace algunos tiempo atrás.

La serie, la cual pensaba ponerle el nombre de "Real", contaría su historia de superación y su realidad para llegar donde llegó.

El artista Yeison Jiménez consideraba que su camino hacia el éxito, marcado por humildes inicios y complejos obstáculos económicos, posee un valor inspirador que merecía ser compartido con el público.

A diferencia de otras producciones biográficas, Jiménez buscaba que este proyecto fuera profundamente honesto y realista, alejándose de cualquier tipo de idealización.



La narrativa de la serie no solo se centraría en su consolidación como referente del género popular, sino que exploraría el lado humano detrás del escenario: sus errores, sus caídas, la perseverancia y la fe inquebrantable que le permitieron avanzar en medio de las dificultades.

El objetivo principal de esta producción era trascender el ámbito musical para dejar un testimonio de vida.

Yeison Jiménez aspiraba a que su historia funcionara como una herramienta de motivación para que las nuevas generaciones crean en sí mismas y en sus talentos, demostrando que los sueños son alcanzables mediante la disciplina y la constancia, incluso, cuando el panorama inicial parezca adverso.

Escuche apartes de la entrevista: