Las flores y el hogar: la mejor forma de mantener viva una casa

Las flores se han caracterizado como arreglos que sirven para darle un toque natural al hogar, por eso, en Casa Blu, Sylvia Fossi, florista y decoradora, habló de la importancia de tener arreglos florares en casa.

“Esta pasión e ilusión de trabajar siempre con toda la parte estética y con las flores como tal, me llamó la atención desde muy pequeña. En pandemia comencé a trabajar en las partes del hogar, aprovechar y vivir bien en casa, disfrutar cada rincón, etc. Empecé con videos y haciendo entrevista en medios, ya poco a poco he ido avanzando y creciendo”, dijo.

Según Fossi, la pandemia fue un motivo para empezar a trabajar con las flores y con varios diseños para el hogar.

“El tema de las flores, por más sencillas que sean. Siempre van a tener un buen cuidado. Definitivamente no importa qué tan grande sea el arreglo, pero sí tenemos que tener en nuestra casa por lo menos en algunos rincones un par de arreglos florales”, indicó.

Además, Fossi aclaró dio puntos clave para que un arreglo floral dure más y tenga un mayor cuidado.

“Yo creo que el tipo más más práctico es definitivamente mantener el agua del florero muy limpia, cambiar el agua cada tres días y que esté además libre de contacto con ninguna hoja, los tallos completamente limpios”, agregó.

