Líderes globales debatirán el futuro de las ciudades inteligentes en Smart City Expo 2025

Cartagena se alista para acoger uno de los eventos más relevantes del mundo en materia de ciudades inteligentes: Smart City Expo 2025, que tendrá lugar los días 29 y 30 de octubre en el Centro de Convenciones Las Américas. La feria reunirá a los principales referentes internacionales en desarrollo urbano sostenible, transformación digital e innovación territorial, consolidando a la ciudad como punto estratégico del diálogo global sobre el futuro urbano.

La agenda académica contará con la participación de líderes internacionales, representantes de organismos multilaterales, expertos en tecnología, académicos y empresarios, quienes debatirán sobre los grandes retos de la gestión urbana del siglo XXI. Los ejes temáticos girarán en torno a la transformación digital y gobierno inteligente, sostenibilidad y economía circular, movilidad y micromovilidad, economía creativa, innovación social y articulación metropolitana, con ejemplos inspiradores de ciudades como Madrid, Medellín y el Valle de Aburrá, además de proyectos del PNUMA y propuestas innovadoras como Titán Chat.

Entre las figuras más destacadas se encuentra Dolores Barrientos, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en Colombia, quien aportará su experiencia en biodiversidad, cambio climático y finanzas verdes. También participará Gerardo Neugovsen Plotkin, asesor técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), experto con más de 35 años en políticas públicas para industrias culturales y creativas.

Desde Europa, Fernando de Pablo Martín, director general de la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid, compartirá la experiencia de la capital española en su estrategia Madrid Capital Digital. A su vez, Pedro González Delgado, del Cabildo Insular de Tenerife, expondrá innovaciones en gestión territorial sostenible desde contextos insulares.



La voz latinoamericana estará representada por referentes como Ana Carla Fonseca, CEO de Garimpo de Soluções, reconocida por transformar más de 270 ciudades en 34 países, y Bernardo Baranda, director para Latinoamérica del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), experto en movilidad urbana sostenible. La cuota nacional incluirá a Paula Andrea Palacio, directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá; Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca; y Julián Sánchez, alcalde de Soacha, quienes presentarán experiencias de innovación urbana y gestión metropolitana en Colombia.

Otros invitados clave son Gorka Pradas, líder del Clúster de Innovación para la Micromovilidad Eléctrica (CLIME); Nohora Mercado Caruso, secretaria TIC de Bolívar, promotora del proyecto Mompox Inteligente; y Andrea Piña Gómez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena, quien resaltará el papel del sector empresarial en la creación de ciudades sostenibles. Finalmente, Marcela Sánchez, jefa de proyecto de Smart City Expo Cartagena 2025 (Corferias), invitó a los interesados a visitar este enlace.