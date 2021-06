Lloró al ver la propina: domiciliario entregó pedido y su reacción se viralizó en redes

La inesperada reacción de este domiciliario tomó por sorpresa a varios internautas luego de darse a conocer que manejó por más de una hora para entregar un pedido, recibió un dólar como propina y luego se grabó para narrar su historia.

La frustración que sintió Smithson Michael fue compartida a través de su propia cuenta de TikTok . Allí reveló varios detalles de lo que sintió al ver la propina que recibió pese al largo camino que recorrió para entregar la comida.

"Me gustaría que la gente supiera lo que es repartir para Uber Eats, Postmates, Doordash...todas estas empresas. Acabo de pasar una hora conduciendo por 1.19 dólares de propina, ¿les molestaría a todos darnos una propina digna, tirarnos cinco dólares?", expresó el domiciliario.

Además de esto, en medio del llanto y la decepción que sufrió al ver esto, contó que no tiene un hogar para vivir.

"Recibí 1.19 dólares de propina y 2 dólares que me dio la app. ¿Qué es eso? No alcanza ni para cubrir la gasolina. ¿Cómo se supone que se sobrevive así? ¿Sin hogar? Estoy en esa situación. Estoy sentado aquí en el auto con cuatro meses de deudas. No hay manera de que pueda pagar eso", mencionó el joven estadounidense.

Este es el video que compartió en su cuenta de TikTok: