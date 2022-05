En esta pandemia ni siquiera hemos visto lo peor, según Bill Gates

Bill Gates, el fundador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo, volvió a ser tendencia en las redes sociales porque aseguró que lo peor de la pandemia está por venir y que la humanidad no estará preparada para esta nueva etapa del coronavirus. Las afirmaciones las hizo en una entrevista para The Financial Time.

“Todavía corremos el riesgo de que esta pandemia genere una variante que sea aún más transmisible y más mortal. No es probable, no quiero ser una voz pesimista, pero está muy por encima del 5% de riesgo de que en esta pandemia ni siquiera hemos visto lo peor”, afirmó Gates al medio.

Por eso, en medio de su pronóstico, Gates le pidió a los gobiernos seguir invirtiendo en equipos epidemiológicos para que puedan ayudar a identificar los peligros para la salud en el futuro, no solamente con el coronavirus porque probablemente aparecerán más pandemias.

Esta no es la primera vez que Bill Gates hace un pronóstico sobre la pandemia, pues en el 2015 aseguró que la humanidad no estaba preparada para la próxima pandemia 'inevitable', y fue exactamente la que se presentó en el 2020.

Y es que la lucha contra el COVID-19 ha sido muy intensa para los sectores de salud, especialmente, pues han sido los protagonistas en contrarrestar la pandemia. No obstante, el COVID ha mutado en distintas cepas y variables que se han propagado en todo el mundo.

