Lo que yo busco es reunir en una sola voz a toda Colombia: María Mulata

Diana Constanza Hernández, más conocida como María Mulata, fue la invitada de lujo este domingo a Mesa BLU para hablar de lo que la apasiona y es el motor de su vida: la música tradicional colombiana.



La santandereana María Mulata, de 35 años de edad, es una estudiosa de la música colombiana y una gran investigadora de lo que hay en el ancestro musical de nuestro país.



“Me gusta buscar las afinidades que hay en otras músicas, pero que de verdad tienen un componente común y es lo latino, lo de acá, lo autóctono”, dijo.



‘Idas y vueltas’



El próximo 3 de noviembre, Diana lanzará su quinta producción musical titulada ‘Idas y vueltas’, con la que promete deleitar a sus seguidores y envolverlos en sonidos colombianos, acompañados de una gran interpretación.



“Se trata precisamente de esos ires y venires de la vida, el amor, el desamor y también de las tradiciones que compartimos con otras regiones, con otras culturas con las que nos sentimos hermanos a través de la música y que nos hace sentir latinoamericanos”, señaló.



¿Cómo le va en el mundo haciendo música ancestral colombiana?



María Mulata sostuvo que su música no es comercial, por lo que se trata de una apuesta arriesgada para rescatar lo autóctono, lo tradicional y lo ancestral de Colombia, para posteriormente dárselo a conocer al mundo entero.



“Hay que creer en lo que uno quiere y en lo que más le apasiona. Desafortunadamente no hay muchas personas haciendo lo que yo hago. En ese sentido, es una música de nicho”, dijo.



Aseguró que se siente muy bien de llevar los sonidos colombianos a todos los rincones del mundo y que se siente tranquila consigo misma porque hace lo que le apasiona, lo que la mueve: lo diferente, lo distinto, lo que no suena.



“Lo que yo busco es reunir en una sola voz a toda Colombia y cantar desde el Pacifico, desde el río, desde el nevado, hasta los llanos orientales y pasando por el Amazonas”, aseguró la cantautora de San Gil, Santander.



La línea de accesorios María Mulata



La cantante colombiana habló también de su línea de accesorios tradicionales y que tratan de recrear lo que es Colombia: su historia, su cultura, sus tradiciones, su gente, etc.



“La línea de accesorios tiene un componente étnico y de diseño. Tienen que ver con lo tradicional de las regiones colombianas. Desde el Pacífico, el Caribe, el Amazonas y los municipios históricos del país”, precisó.



Finalmente, María Mulata aseguró que en Colombia hace falta “inquietud por parte de la gente de conocer cosas diferentes, de leer y de ver más campos en la música”.



