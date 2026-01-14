Luis Alfonso contratará a los trabajadores de Yeison Jiménez: "Muchas bocas que ayudar"

El éxito “Destino Final” fortaleció la amistad de Luis Alfonso y Yeison Jiménez hasta el punto en que, en 2025, hicieron un concierto juntos en “vs.” en el Movistar Arena de Bogotá, escenario en el que este 14 de enero, pero de 2026, el ‘señorazo’ la volvió a interpretar y sin su amigo a su lado luego de fallecer el pasado sábado.

En el camino, ambos crecieron de la mano y con trabajado duro, por lo que la noticia no ha sido fácil de procesar para Luis Alfonso, tanto que, en su concierto en Duitama, Boyacá, rompió en llanto al no “ser capaz” de sostener la noticia con tranquilidad, pero este 14 de enero y frente a miles de personas prometió seguir con su legado y darle la mano a todos los que quiso.

Luis Alfonso y Yeison Jiménez // Fotos: AFP.

Es por eso por lo que, durante su presentación en el homenaje a Yeison Jiménez, el ‘señorazo’ aseguró que contratará al equipo de su amigo para que ninguno tenga que pasar hambre ni mucho menos tenga sufrir su familia por situaciones de este tipo, que así lo hubiese querido él en vida.

“Quedaron muchas familias huerfanitas de proyectos, hay muchos pelados del equipo de Yeison que se quedaron sin un papá musical. Muchas bocas que seguir alimentando. Ayer le dije a los pelados: ‘Vamos a abrir vacantes, vamos a adoptarlo, a darles camellito y hacerlos de nuestra familia porque así hubiera querido él’. Así lo hubiera querido el viejo, que no le faltara nada a sus parceros y a su familia musical”, fueron sus palabras durante el homenaje y en Pulzo.



Palabras y gesto que generaron una ovación por parte de los fans de Yeison Jiménez, en especial por hacer el esfuerzo de seguir el legado de Yeison más allá de la música para darle la mano a los que por años él se encargó de sacar adelante.