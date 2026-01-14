En vivo
Luis Alfonso contratará a los trabajadores de Yeison Jiménez: "Muchas bocas que ayudar"

Luis Alfonso contratará a los trabajadores de Yeison Jiménez: "Muchas bocas que ayudar"

En sus palabras, el artista dijo que "así lo hubiese querido él" y no quiere que se queden sin trabajo en "tiempo tan difíciles" de conseguir uno.

