Luisa Fernanda W responde sobre supuesta estafa de empresa que promocionó

En los últimos días se conoció una grave denuncia de varios usuarios a través de redes sociales en la que resaltaban que una de las empresas que publicitó recientemente Luisa Fernanda W, por medio de su Instagram, los estafó.

Según los usuarios de redes sociales, la influenciadora hizo una serie de publicaciones recomendando una plancha para el cabello, producto que sus seguidores iban a poder comprar hasta con un 80 % de descuento si seguían un link que estaba en su historia de Instagram. El precio del producto era de 34 dólares.

Sin embargo, a varios de estos compradores el producto nunca les habría llegado, por el contrario, denunciaron que la página web por donde adquirieron las planchas para el cabello dejó de existir.

Ante las denuncias que rápidamente se viralizaron en redes sociales, así como el hashtag #LuisaFernandaWResponda, la instagramer publicó varios mensajes en los que aseguró estaba en pleno conocimiento de lo sucedido, además, resaltó que su equipo de trabajo estaba al tanto de la devolución del dinero que, según ella, ya se estaba generando.

“Les pido disculpas de corazón. Tengo los datos necesarios junto a mi equipo para trabajar a su lado. Sé que esta empresa comenzó a regresar los pagos con pruebas de que es así, no sé si a todos hoy o en qué tiempo, pero sí que ya están retornando los dineros”, aseguró.

Sin embargo, explicó que ella nunca se contactó directamente con la empresa de planchas para el cabello, sino que la publicidad se dio a través de una agencia que contrató a varios influenciadores.

“Entiendo que su página colapsó y estaban trabajando en eso, desde que esto sucedió hemos estado siguiendo de cerca el tema y presionando para una solución inmediata”, informó.

Así mismo, resaltó que siempre hace uso de los productos que recomienda en sus redes sociales, por lo que no trabajaría con nadie que no utilice y menos si no sirve a la perfección.

“Lo que iba a pasar después eso no lo sabía. Desde que pasó que la página se cayó hemos buscado soluciones para los que compraron”, reafirmó.

Aquí está mi respuesta. pic.twitter.com/7U9kNI34q1 — Luisa Fernanda W (@luisafernandaw) January 21, 2020

